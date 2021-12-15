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15.12.2021 23:04
Рубрика: Спорт

Мюнхенцы стали зимними чемпионами Бундеслиги

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Пока российский чемпионат ушел на двухмесячный перерыв, в Европе продолжаются матчи. В некоторых лигах уже сейчас есть явные фавориты, которых можно смело назвать главными претендентами на чемпионство.
В матче со "Штутгартом" мюнхенцы одержали седьмую победу подряд во всех турнирах. Фото: GettyImages В матче со "Штутгартом" мюнхенцы одержали седьмую победу подряд во всех турнирах. Фото: GettyImages
В матче со "Штутгартом" мюнхенцы одержали седьмую победу подряд во всех турнирах. Фото: GettyImages

Девять последних лет в Германии нет равных "Баварии". Команда и в нынешнем сезоне рвется к титулу, сметая практически всех на своем пути. Очередной "жертвой" Роберта Левандовски и компании стал "Штутгарт": разгромив "швабов" на выезде 5:0 в поединке 16-го тура, мюнхенцы с 40 набранными очками стали зимними чемпионами.

Фото: AFP/Christof STACHE
"Бавария" может продать Левандовски летом

Солировал в этот вечер Серж Гнабри, поучаствовавший по всех пяти мячах. Полузащитник немецкой сборной оформил хет-трик и отдал две результативные передачи, две из которых - на Левандовски. В текущем календарном году поляк забил 42 мяча в Бундеслиге - это повторение рекорда, установленного легендарным экс-форвардом "Баварии" Гердом Мюллером. При этом до конца декабря Роберт может обогнать Мюллера. Такой шанс у Левандовски появится 17 декабря, когда он и его партнеры примут "Вольфсбург". Еще один интересный факт - в 2021 году Роберт отличился 68 раз, в то время как Криштиану Роналду записал в свой актив 46 голов, обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси - 43.

- Отношение Роберта к делу и голод до забитых мячей не изменились после "Золотого мяча". Он с радостью приходит на тренировки каждый день. Лева в хорошей форме, он помогает нам не только в атаке, но и в обороне. Думаю, Роберт просто хочет добиваться успеха с нами, - отметил главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн.

Что касается промежуточного чемпионства, то, по словам Нагельсманна, никаких сюрпризов не произошло. К слову, этот специалист, считающийся одним из самых перспективных не только у себя на родине, но и в мире, пока ни разу не выигрывал Бундеслигу.

- Во втором тайме против "Штутгарта" мы были невероятно хороши. Ребята забили три гола подряд сразу после перехватов мяча. Считаю, мы заслуженно лидируем, однако я бы не стал говорить, что все нам легко дается. Вспомните матч с "Майнцем" на прошлой неделе, когда мы вырвали победу. Теперь все наше внимание на "Вольфсбурге", - сказал Нагельсманн.

Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости
"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера

Очередную крупную победу одержал в английском первенстве "Манчестер Сити": во встрече 17-го тура "горожане" разгромили дома "Лидс" со счетом 7:0 и с 41 набранным очком закрепились на первой строчке. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла 33 матча в Премьер-лиге в уходящем году и повторила рекорд "Ливерпуля" 39-летней давности.

- Мы очень надежны в обороне, у соперников мало голевых моментов у наших ворот. Команда действует здорово, я горжусь ребятами, - подчеркнул Гвардиола.

Лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски забил в уходящем году 68 мячей. У Криштиану Роналду - 46 голов, обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси - 43

Вместе с борьбой во внутренних первенствах ведущие клубы Европы не забывают о грядущем межсезонье. Уже в январе в Старом континенте откроется зимнее трансферное окно. Одна из самых обсуждаемых историй - сага с возможным переходом Килиана Мбаппе в "Реал". Поскольку контракт француза с "ПСЖ" истекает в начале лета, он уже сейчас может подписать предварительное соглашение с любым клубом.

Когда верстался номер

Московский "Спартак" объявил об отставке с поста главного тренера Руя Витории. Клуб покинут также ассистенты португальского специлиста - Арналду Тейшейра, Сержиу Ботельу, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш. В заявлении "красно-белых" отмечается, что такое решение было принято в связи с необходимостью "создания нового вектора, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России". "Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", - говорится в сообщении.

Напомним, что Руй Витория возглавил "красно-белых" минувшим летом, подписав двухлетний контракт. При нем команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, но занимает девятую строчку в Премьер-лиге. Сменщиком Витории станет итальянец Паоло Ваноли.

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