В Лиге чемпионов столичные динамовцы на выезде победили бельгийский клуб в трех сетах

Действующий обладатель российского "золото" столичное "Динамо" во втором туре Лиги чемпионов на выезде уверенно победило бельгийский клуб из города Маасейк со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:18).

Динамовцы в Бельгии подтвердили свой высокий класс, то и дело атакуя на разрыве блока соперника. Фото: cev.eu

"Бело-голубые" в своем квартете "В" находятся на лидирующей позиции, так как они и в стартовом туре тоже добились успеха, оказавшись сильнее польской "Варшавы" (3:2).

Команда из Маасейка - старожил Лиги чемпионов, причем очень долгое время выступала под названием компании-спонсора "Нолико", часто попадала в соперники нашим клубам. Но несколько лет назад, после слияний и поглощений корпораций в сфере продуктового бизнеса, многократный чемпион Бельгии сменил вывеску на менее звучный для нас "Гринъярд".

Динамовцы в гостевой встрече с большим запасом прочности поставили крест на бывшем "Нолико".

Английский наставник хозяев Джоэл Бэнкс, который три последних года работает еще и главным тренером сборной Финляндии (после назначения Туомаса Саммелвуо рулевым российской дружины), перед третьим сетом поменял чуть ли не весь игровой состав, но тщетно. Гости действовали строго на максимальный результат, обошлись минимумом замен.

Львиную долю очков у "Динамо" набрали болгарский диагональный нападающий Цветан Соколов (14), доигровщики Ярослав Подлесных (13) и Антон Семышев (11). А финский либеро Лаури Керминен продемонстрировал высочайшие 93% позитивного приема.

Самым ценным игроком матча признали Подлесных. Жаль только, что из-за ковидных ограничений встреча проходила без зрителей.

- Я доволен тем, что удалось одержать победу в Бельгии, записать вторым показателем в таблицу максимальные три очка, - сказал главный тренер "Динамо" Константин Брянский. - Вижу, от игры к игре наша команда прибавляет. Впереди у нас много важных матчей в Суперлиги и "Финал Четырех" Кубка России. То есть бьемся на трех фронтах сразу.

Динамовский либеро Керминен, встретившийся в Бельгии с рулевым своей финской сборной, так оценил происходившее на площадке: "Не назову победу легкой. Первый сет вообще был довольно тяжелым. Мы были хорошо подготовлены к этому матчу, тщательно разобрав на видео сильные и слабые стороны соперника".

Новосибирский "Локомотив" в рамках турнира группы "С" принимал триумфатора Лиги чемпионов прошлого сезона польский "Кендзежин-Козле". Гости Сибири не воспользовались своим правом принять участие в недавно завершившемся в Бразилии клубном чемпионате мира. Ковидные ограничения сулили команде массу проблем при путешествии в Южную Америку и обратно. Плюс непонятно, в каком физическом состоянии игроки бы добрались до Новосибирска после двух трансатлантических перелетов.

В своей национальной "ПлюсЛиге" "Кендзежин-Козле" одержал 12 побед подряд со старта турнира, а в Лиге чемпионов сейчас снова выиграл - 3:1 (25:19, 21:25, 26:24, 25:23).

Интересно, что к европейскому триумфу минувшей весной команду привел известный в прошлом сербский связующий Никола Грбич, теперь же "Кендзежин-Козле" возглавляет румынский специалист Георге Крецу, успевший поработать в России с "Белогорьем" и кемеровским "Кузбассом". А Грбич на пике тренерской карьеры ушел в итальянский чемпионат, где как игрок провел почти 20 сезонов. Теперь Никола - наставник "Перуджи".

У нашего "Локо" теперь два поражения и стремительное падение шансов на выход в плей-офф, куда попадут победители всех пяти групп и еще три команды со вторых мест.

- В концовках самых сложных сетов матч против польского клуба мы не смогли справиться с напряжением, - констатировал болгарский рулевой "Локомотива" Пламен Константинов. - Есть и определенные проблемы со стартовым составом, не все игроки чувствовали себя хорошо. Впрочем, это уже не имеет значения. Видится только результат, а он у нас отрицательный.

Тем временем

На состоявшемся в режиме видеоконференции заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) решено до конца этого года провести Экспертный совет по обсуждению продления или прекращения контрактов главных тренеров сборных страны. Финн Туомас Саммелвуо привел мужскую команду к "серебру" Олимпиады, но на чемпионате Европы лишь седьмое место. Девушки под началом итальянца Серджо Бузато в Токио выбыли в четвертьфинале, на ЧЕ-2021 финишировали шестыми.