Левандовски превзошел рекорд Мюллера в чемпионате Германии

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски установил новый рекорд чемпионата Германии по футболу, забив за календарный год 43 мяча.

В пятницу в матче 17-го тура чемпионата Германии "Бавария" принимала "Вольфсбург" и в очередной раз в турнире добилась крупной победы - 4:0.

В первом тайме счет открыл Томас Мюллер, после перерыва его почин поддержали Дайо Упамекано и Лерой Сане. А окончательный результат в матче установил Роберт Левандовски. Для 33-летнего польского форварда этот гол стал 43-м за календарный год в чемпионате Германии, и он превзошел рекорд легендарного Герда Мюллера (42 мяча), который держался с 1972 года.

Всего же в 2021 году во всех турнирах Левандовски наколотил 69 голов за клуб и национальную сборную, повторив достижение Криштиану Роналду. А рекорд - у аргентинца Лионеля Месси. В 2012 году он смог отличиться 91 раз.