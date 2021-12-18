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Рубрика: Спорт

Овечкин забросил 752-ю шайбу и помог "Вашингтону" победить "Виннипег"

Текст: Максим Домчев
22-я в сезоне и 752-я в карьере шайба Александра Овечкина помогла "Вашингтону" добиться победы в матче против "Виннипега" - 5:2. Россиянин набирает очки в семи матчах подряд.
Фото: AP Photo/Joshua Bessex Фото: AP Photo/Joshua Bessex
Фото: AP Photo/Joshua Bessex

Матч против "Виннипега" стал для российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина 1227-м в карьере, и по этому показателю он поднялся на 103-е место в истории Национальной хоккейной лиги. Следующая цель - финн Олли Йокинен - 1231 матч.

Фото: Chase Agnello-Dean/NHLI via Getty Images
У Овечкина в НХЛ опять достижение - по шайбам в большинстве

Овечкин был активен, нанес 8 бросков по воротам соперника. И лишь последний завершился голом. Овечкин установил окончательный результат, поразив пустые ворота - 5:2.

В этой встрече не принимал участия Евгений Кузнецов, а в составе "Вашингтона" точными бросками отметились Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. У "Виннипега" голы на счету Брендена Диллона и Джоша Моррисси.

В другом матче дня "Сент-Луис" переиграл "Даллас" - 4:1. В составе победителей дубль на счету Владимира Тарасенко, одну шайбу забросил Иван Барбашев, также один раз ассистировавший партнеру, а Павел Бучневич сделал две голевые передачи.

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