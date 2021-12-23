Строительство Международного центра самбо и бокса в Лужниках выходит на финишную прямую. И хотя строительные работы здесь еще в самом разгаре, центр уже привлекает к себе внимание, в том числе и иностранных гостей.

Недавно на стройке побывала первая зарубежная делегация, представляющая Национальный олимпийский комитет (НОК) Сенегала. Спортивные функционеры осмотрели ту часть здания, в которой расположился центр самбо.

Гости из африканской страны прибыли к нам, чтобы ознакомиться с опытом российских коллег в организации крупных соревнований, а также побывать на спортивных объектах. Сенегалу в 2026 году предстоит принимать юношеские Олимпийские игры, так что интерес вполне понятен.

В список мест для посещения вошел и строящийся Международный центр самбо и бокса в Лужниках. Знакомство с ним у зарубежных гостей началось с вестибюля блока самбо, где завершается монтаж потолочной системы и инженерного оборудования. Дальше гости переместились в тренировочный зал - огромное помещение площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. "Здесь одновременно смогут заниматься до пяти групп спортсменов, - рассказывает исполнительный директор Международной федерации самбо (FIAS) Сергей Табаков. - На полу будет специальное цельное ковровое покрытие размером 50 на 14 метров. Высота зала 18 метров, и есть идея оборудовать на его боковых стенах еще и скалодром. Это пригодится и в подготовке самих самбистов, и для мастеров скалолазания".

Но главная особенность тренировочного зала - наклонный зеркальный потолок. Благодаря ему за тем, как занимаются спортсмены, можно будет наблюдать прямо с улицы. В момент визита иностранных гостей строители как раз монтировали панели, из которых состоит потолок. Это листы нержавеющей стали размером 1 на 2 метра, отполированные до зеркального блеска. Каждая такая панель весит 40 килограмм.

Наклонный зеркальный потолок позволит наблюдать за тренировками спортсменов прямо с улицы

Следующая остановка - огромная соревновательная арена на три борцовских ковра, с трибунами, способными принять 1600 зрителей. Над трибунами - балкон медиа, где будут работать журналисты, еще выше расположился балкон для VIP-гостей. Но пока здесь трудятся строители - в разных концах зала стоят несколько автоподъемников и вовсю кипит работа. "Сейчас монтируют обходной мостик для обслуживания инженерных коммуникаций, в том числе акустических систем и систем освещения. Приступили к монтажу акустических панелей, у нас к ним повышенные требования, поскольку помимо спортивных соревнований здесь планируют проводить и другие мероприятия, в том числе концерты, - поясняет руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Трибуны для зрителей почти готовы, на них нанесено финишное покрытие, сейчас делаем направляющую балку для последующего монтажа кресел. Уже готово основание под медиаэкран, а в зоне для VIP-гостей возводятся стены трех скайбоксов для посещения первых лиц".

Снаружи здания завершается отделка фасада. Его нижняя часть покрыта панелями в стилистике Большой спортивной арены "Лужники" и в целом олимпийского комплекса. Параллельно монтируется металлокаркас уличного экрана. Общая строительная готовность здания - 72%. Строительство идет круглосуточно, всего на объекте трудятся 1550 человек и 20 единиц техники. Число работников, занимающихся отделкой внутри здания, планируется увеличить, чтобы ускорить процесс. Ведь уже в январе на стройку начнут завозить мебель, тренажеры, начнется монтаж спортивных покрытий. Полностью завершить объект планируется в конце первого квартала 2022 года.

А ведь его сооружение началось относительно недавно - в июле прошлого года. Первым делом строителям пришлось вынести инженерные коммуникации, попадающие в будущее пятно застройки - канализацию, водопровод, электрические кабели. Главная особенность этого объекта - непростое расположение - в центре города и на территории олимпийского комплекса "Лужники". В 10 метрах позади здания проходит Третье транспортное кольцо, что создало сложности при возведении конструкций. Спереди на расстоянии 20 метров находятся высоковольтные кабельные линии 220 кВ, справа и слева подземный и надземный пешеходные переходы соответственно. Строительство идет в стесненных условиях. В декабре 2020 года, когда начался монтаж металлических ферм весом по 78 тонн каждая при помощи 750-тонного крана, пришлось даже полностью перекрывать улицу Лужники. Меняли схему дорожного движения.

Строящийся Центр самбо и бокса произвел большое впечатление на гостей из Сенегала. "Самое запоминающееся - зеркальный потолок в тренировочном зале, я никогда ничего подобного не видел, - делится глава делегации, президент НОК Сенегала Мамаду Дианья Ндиайе. - С другой стороны, я не удивлен, ведь Россия - могущественная страна, и здесь вполне ожидаемо встретить такие инновации в строительстве. У нас в Сенегале будут проходить юношеские Олимпийские игры, и мы очень вдохновились увиденным и уже попросили контакты архитекторов и группы, отвечающей за строительство. Также мы собираемся сотрудничать с Олимпийским комитетом России, обмениваться идеями по поводу подготовки объектов и спортсменов".

Общая площадь Международного центра самбо и бокса - более 45 тысяч квадратных метров. Он поровну поделен между двумя видами спорта, которые хоть и находятся под одной крышей, между собой не пересекаются. Всего в здании семь этажей, плюс один подземный, где располагаются технические помещения и паркинг на 108 машиномест. Пять этажей сделаны из железобетона, а два верхних - из металлоконструкций. Это позволило уменьшить на верхних этажах габариты металлических балок и увеличить полезную площадь спортивных залов.

Строительство спортивных сооружений - это такое же важное направление городской политики, как и возведение социальных объектов - школ, детских садов и поликлиник

В центре самбо можно будет не только проводить соревнования, но и готовиться к ним. Для этого есть тренировочная арена с раздевалками, тренажерный зал, медико-восстановительный центр. Также там расположен 25-метровый плавательный бассейн на 6 дорожек, блок сауны и хаммама, универсальный игровой зал и конференц-зал на 200 мест, который планируется оборудовать современными мультимедийными средствами. В новом центре также будут находиться офисы Международной и Всероссийской федераций самбо и музей этого вида спорта. Там предполагается разместить уникальные экспонаты, связанные с историей самбо, отражающие весь путь его развития. Будет также познавательная информация. Есть даже проекты, предлагающие организовать симуляцию виртуальных поединков. Что-то вроде компьютерной игры, которая позволит каждому посетителю немного почувствовать себя самбистом.

Центр получился по-настоящему универсальным и сможет принимать самые разные мероприятия. "Здесь могут проходить соревнования как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, начиная от городских турниров по самбо и заканчивая чемпионатами мира. Плюс наша площадка вполне подойдет для соревнований и по другим видам спорта", - делится руководитель аппарата президента Международной федерации самбо Александр Корсик. По его словам, в центре предполагается собрать сильный тренерский состав и проводить тренировки как по спортивному самбо, так и по боевому. Здесь также расположатся учебно-методические классы, где будут проходить занятия, семинары для тренеров, судей и т.д.

Кроме того, новый центр призван стать своего рода международным Домом самбо - главным местом этого вида спорта во всем мире, куда будут приезжать спортсмены, тренеры, судьи из разных стран, чтобы посмотреть, как должен быть построен тренировочный процесс, и поучиться у лучших российских специалистов на родине самбо.

"Международный центр самбо и бокса в Лужниках - уникальный спортивный объект, аналогов которому нет в мире. Он призван обеспечить высокий статус Москвы как нового мирового центра развития единоборств, - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Обычно подобные объекты строятся более трех лет, но мы приложили все усилия, чтобы сделать это гораздо быстрее. Ведь строительство спортивных сооружений - это такое же важное направление городской политики, как и возведение социальных объектов - школ, детских садов и поликлиник. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни".