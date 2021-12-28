Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ по хоккею

Спустя сутки после поражения от Швеции сборная России проводила свой второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею. На этот раз команде Сергея Зубова противостояла Швейцария - соперник куда ниже классом, чем шведы, но способный преподнести сюрприз.
Впрочем, для швейцарцев в Канаде все складывается пока не лучшим образом. Из-за выявленного коронавируса у одного игрока команда сидела на карантине и не принимала участие в контрольных матчах, да и полноценных тренировок тоже не было.
Тренерский штаб сборной России произвел некоторые изменения в составе - место в воротах на этот раз занял Егор Гуськов, неизменными остались первая и вторая пятерки, а дальше тренеры немного изменили сочетания.
Уже со старта встречи россияне пошли в атаку, создав несколько опасных моментов. Но открыть счет удалось только на восьмой минуте - после броска партнера Данила Юров добил шайбу в сетку.
Но если читает – то вот пусть еще и повтор посмотрит, красиво же получилось!#россиявмоемсердце #WJC2022 #RUSSUI pic.twitter.com/Q4xPqQlLpz— Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021
Второй гол записал на свой счет один из антигероев матча против шведов - Дмитрий Злодеев. После проката за воротами он поразил ближнюю девятку голкипера швейцарцев, который потерял из вида шайбу.
Следите за руками👀#WJC2022 #RUSSUI pic.twitter.com/IoLU6N8xpO— Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021
Следом Павел Тютнев сделал преимущество более комфортным, отличившись с "пятачка".
Пятачок перед воротами швейцарцев можно смело переименовывать в "Площадь Ильича"#россиявмоемсердце #WJC2022 #RUSSUI pic.twitter.com/eUUV8P0bA0— Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021
Но доиграть период на "ноль" Гуськову не удалось - 3:1.
Во втором периоде преимущество сборной России также не вызывало никаких сомнений. Однако увеличить разницу в счете не удалось. Более того, сборной Швейцарии удалось создать пару опасных моментов, в том числе при игре в меньшинстве.
В третьем периоде команда Зубова продолжила плести кружева атак, но забить удалось лишь на 52-й минуте. И отличился Матвей Мичков, для которого эта шайба стала третьей на турнире.
Было сразу несколько вариантов у Матвея, он выбрал бросок – и не прогадал— Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021
#россиявмоемсердце #WJC2022 #RUSSUI pic.twitter.com/tMNL2hPKeC
За минуту с небольшим швейцарцы сократили отставание в счете, тренеры сборной России попросили челлендж, но помимо засчитанной шайбы получили еще и две минуты штрафа. Но в оставшееся время счет не изменился.
30 декабря в 00:30 сборная России сыграет со Словакией.