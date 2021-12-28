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28.12.2021 03:00
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Молодежная сборная России по хоккею во втором матче на проходящем в Канаде чемпионате мира переиграла команду Швейцарии - 4:2. Одна из шайб на счету Матвея Мичкова.
Фото: JOEL MARKLUND / REUTERS Фото: JOEL MARKLUND / REUTERS
Фото: JOEL MARKLUND / REUTERS

Спустя сутки после поражения от Швеции сборная России проводила свой второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею. На этот раз команде Сергея Зубова противостояла Швейцария - соперник куда ниже классом, чем шведы, но способный преподнести сюрприз.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Впрочем, для швейцарцев в Канаде все складывается пока не лучшим образом. Из-за выявленного коронавируса у одного игрока команда сидела на карантине и не принимала участие в контрольных матчах, да и полноценных тренировок тоже не было.

Тренерский штаб сборной России произвел некоторые изменения в составе - место в воротах на этот раз занял Егор Гуськов, неизменными остались первая и вторая пятерки, а дальше тренеры немного изменили сочетания.

Уже со старта встречи россияне пошли в атаку, создав несколько опасных моментов. Но открыть счет удалось только на восьмой минуте - после броска партнера Данила Юров добил шайбу в сетку.

Второй гол записал на свой счет один из антигероев матча против шведов - Дмитрий Злодеев. После проката за воротами он поразил ближнюю девятку голкипера швейцарцев, который потерял из вида шайбу.

Следом Павел Тютнев сделал преимущество более комфортным, отличившись с "пятачка".

Но доиграть период на "ноль" Гуськову не удалось - 3:1.

Во втором периоде преимущество сборной России также не вызывало никаких сомнений. Однако увеличить разницу в счете не удалось. Более того, сборной Швейцарии удалось создать пару опасных моментов, в том числе при игре в меньшинстве.

В третьем периоде команда Зубова продолжила плести кружева атак, но забить удалось лишь на 52-й минуте. И отличился Матвей Мичков, для которого эта шайба стала третьей на турнире.

За минуту с небольшим швейцарцы сократили отставание в счете, тренеры сборной России попросили челлендж, но помимо засчитанной шайбы получили еще и две минуты штрафа. Но в оставшееся время счет не изменился.

30 декабря в 00:30 сборная России сыграет со Словакией.

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