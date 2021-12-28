Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею во втором матче на проходящем в Канаде чемпионате мира переиграла команду Швейцарии - 4:2. Одна из шайб на счету Матвея Мичкова.

Спустя сутки после поражения от Швеции сборная России проводила свой второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею. На этот раз команде Сергея Зубова противостояла Швейцария - соперник куда ниже классом, чем шведы, но способный преподнести сюрприз.

Впрочем, для швейцарцев в Канаде все складывается пока не лучшим образом. Из-за выявленного коронавируса у одного игрока команда сидела на карантине и не принимала участие в контрольных матчах, да и полноценных тренировок тоже не было.

Тренерский штаб сборной России произвел некоторые изменения в составе - место в воротах на этот раз занял Егор Гуськов, неизменными остались первая и вторая пятерки, а дальше тренеры немного изменили сочетания.

Уже со старта встречи россияне пошли в атаку, создав несколько опасных моментов. Но открыть счет удалось только на восьмой минуте - после броска партнера Данила Юров добил шайбу в сетку.

Второй гол записал на свой счет один из антигероев матча против шведов - Дмитрий Злодеев. После проката за воротами он поразил ближнюю девятку голкипера швейцарцев, который потерял из вида шайбу.

Следом Павел Тютнев сделал преимущество более комфортным, отличившись с "пятачка".

Но доиграть период на "ноль" Гуськову не удалось - 3:1.

Во втором периоде преимущество сборной России также не вызывало никаких сомнений. Однако увеличить разницу в счете не удалось. Более того, сборной Швейцарии удалось создать пару опасных моментов, в том числе при игре в меньшинстве.

В третьем периоде команда Зубова продолжила плести кружева атак, но забить удалось лишь на 52-й минуте. И отличился Матвей Мичков, для которого эта шайба стала третьей на турнире.

За минуту с небольшим швейцарцы сократили отставание в счете, тренеры сборной России попросили челлендж, но помимо засчитанной шайбы получили еще и две минуты штрафа. Но в оставшееся время счет не изменился.

30 декабря в 00:30 сборная России сыграет со Словакией.