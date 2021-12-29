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29.12.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Костенюк выиграла чемпионат мира по рапиду в Варшаве

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8647)
В Варшаве завершилась первая часть чемпионата мира по быстрым шахматам. В рапиде, где контроль времени на партию для участника 15 минут плюс десять секунд после каждого сделанного хода, первое место заняла 12-я чемпионка мира по классическому варианту игры (владела титулом в период 2008 - 2010) россиянка Александра Костенюк.
Фото: Olimpik/NurPhoto via Getty Images Фото: Olimpik/NurPhoto via Getty Images
Фото: Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Итоговый результат Александры - 9,0 очков из 11 возможных (турнир игрался по швейцарской системе). На второй позиции представительница Казахстана Бибисара Асаубаева - 8,5 балла. "Бронза" у россиянки Валентины Гуниной, которая при равенстве очков (по 8,0) с нашей же Екатериной Лагно опередила соотечественницу по дополнительным показателям. Всего в этих соревнованиях, продолжавшихся в течение трех дней, приняли участие 102 шахматистки с разных континентов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Впереди у девушек - турнир по блицу, где контроль времени куда более жесткий: три минуты на поединок плюс лишь пару секунд прибавки за сделанный ход. Обладательница титула здесь станет известна 30 декабря.

У мужчин турнир по рапиду завершился вчера поздно вечером по московскому времени, уже после подписания этого номера "РГ". На ведущих ролях здесь были соперники по недавнему матчу за мировую корону в "классике" норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.

Плюс выступали такие сильные гроссмейстеры, как Хикару Накамура, Фабиано Каруана (оба - США), наши Александр Грищук и Сергей Карякин, Алиреза Фируджа, Максим Вашье-Лаграв (оба - Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Аниш Гири (Нидерланды) и другие.

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