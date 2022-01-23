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23.01.2022 19:58
Рубрика: Спорт

Бомбардир "Зенита" Сердар Азмун переходит в "Байер"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
Футболист "Зенита" Сердар Азмун следующем летом присоединится к "Байеру", сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Контракт будет рассчитан до лета 2027 года. Остаток сезона иранец проведет в питерской команде.

Сага с возможным уходом Азмуна из стана зенитовцев, наконец, подошла к концу. О трансфере одного из лучших бомбардиров "сине-бело-голубых" в другой клуб говорится уже больше года. Претендентов на нападающего было достаточно: интерес к нему проявляли "Ньюкасл", "Лион", "Милан", "Ювентус". Но расторопнее всех оказался "Байер", за который с минувшего лета выступает бывший партнер Сердара по "Зениту" голкипер Андрей Лунев.

Фото: РИА Новости
Бомбардир "Зенита" Сердар Азмун отказал "Лиону"

- Азмун - универсальный футболист, его можно использовать на разных позициях. Он очень быстрый, хорош в игре головой, здорово чувствует пространство. Сердар не только забивает мячи, а еще и участвует в созидании. Иранец прекрасно подходит нам, - считает спортивный директор "аспириновых", легенда немецкого футбола Руди Феллер.

Сам Азмун уверен, что поступает правильно, решившись на переезд в Германию. "Переход в "Байер" - это шаг из лучшего клуба России в одну из сильнейших лиг Европы. У леверкузенцев отличный состав, я следил за ними долгое время и восхищен тем, как играет эта команда. Возможность в скором времени проявить себя в Бундеслиге невероятно волнительна для меня. Уверен, усилю "Байер" благодаря своим качествам", - признался Азмун.

Теперь "Зениту" предстоит искать замену Сердару, выступавшему за питерцев с февраля 2019 года и забившего 52 мяча в 79 встречах в Премьер-лиге. Азмун трижды становился чемпионом России, два раза завоевал Суперкубок страны, один раз - Кубок.

Тем временем зенитовцы провели очередной матч на сборах в Эмиратах: в соперниках у россиян был болгарский "Ботев" (2:2). Игра запомнилась тем, что по ее окончании футболисты устроили потасовку. По ходу встречи соперники достаточно грубо действовали друг против друга, но из-за чего вспыхнул конфликт - неизвестно.

- Это просто эмоции, потому спрошу у ребят, что случилось. Думаю, ничего страшного. Главное - это не переросло ни во что глобальное, - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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