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30.01.2022 19:58
Рубрика: Спорт

Сборная России разгромила поляков и вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Сборная России по мини-футболу набрала максимальные девять очков в групповой стадии чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах (Амстердам и Гронинген).

В матче последнего тура команда Сергея Скоровича разгромила поляков со счетом 5:1. Если говорить в целом о групповом раунде, то россияне не оставили шансов ни одному из своих соперников. До противостояния с Польшей наши ребята забили семь мячей Словакии (7:1) и четыре Хорватии (4:0).

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
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- Мы понимали, что поляки будут играть, возможно, последний матч на турнире. Их единственный шанс состоял в том, чтобы одолеть нас и дождаться исхода параллельной встречи. Они много прессинговали, мы создали пару моментов, могли увеличить счет, но допускали потери в простейших ситуациях. В перерыве разобрали ошибки, обсудили, что надо усилить, сделали ряд перестановок. Все сработало: быстро забили третий гол, почувствовали себя комфортно и дальше действовали по счету, - отметил главный тренер россиян Сергей Скорович.

За выход в полуфинал наша сборная поспорит с грузинами, которые стали вторыми в своей группе, одолев Азербайджан (3:2) с Боснией (2:1) и крупно проиграв одному из фаворитов соревнований Испании (0:8).

- Команда работает каждый матч и тайм, настроена на результат. Поэтому давайте пока обойдемся без промежуточных итогов. Мы должны работать, пахать, и тогда все получится, - считает Скорович.

Отметим, что все четвертьфинальные матчи Евро пройдут в Амстердаме. На сегодня запланировано два поединка: Португалия - Финляндия и Испания - Словакия. А 1 февраля россияне встретятся с грузинами, Казахстан с Украиной. Полуфиналы пройдут 4 февраля, финал и игра за третье место - 6-го числа.

Тем временем

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