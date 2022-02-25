Владислав Емченко: Люблю охотиться за перехватом

Почему перевес в счете удалось создать только в третьей четверти?

Владислав Емченко: Матч складывался непросто. Вообще, итоговый результат счет не отражает ни хода, ни нерва игры. В первой половине мы не играли в тот баскетбол, который должны показывать. Перенервничали, много эмоций, отсюда и ошибки. Мы слишком много потерь мяча допустили, это ой как мешает в организации атак. Да и в защите явно недорабатывали.

За счет чего произошел перелом и отрыв в счете?

Владислав Емченко: В перерыве тренер сказал: нужно дорожить мячом, при этом не бояться брать на себя ответственность. После этих слова Зорана Лукича все сработало. Вышли на площадку более раскрепощенными, успокоились. Начали лучше двигать мяч, атаковали организованней. Получили перевес по счету, добавилось уверенности в своих силах. Дальше спокойно довели игру до победы.

Соперник набрал лишь 69 очков. Наша оборона - главный ключ к победе?

Владислав Емченко: Тренерский штаб изначально уделяет особое внимание защите. Мне такое по душе. Конечно, нравится бросать по кольцу, набирать очки, но не меньше люблю биться за перехват, давить на соперника. Есть у меня фирменный козырь в обороне, природа дала большой размах рук. Я терпеливый, внимательно "читаю" оппонента, готовлюсь к тому, куда он поведет мяч, охочусь за перехватом и отбором. С Нидерландам снова получилось.

В составе сборной нынче много молодежи. Откуда уверенность?

Владислав Емченко: В первую очередь за счет командной атмосферы. Все идет от тренера. Зоран доверяет нам, всячески это демонстрирует. Мы понимаем, для чего собрались в сборной. Отдаем себе отчет, что мы здесь должны достойно представлять свою страну, приносить победы и радость зрителям. Атмосфера крутая, молодежь полна энергии. А старожилы, те, кто тренера знает получше, подсказывают, помогают нам.

В ноябре был ваш дебют в матче с Италией, но первые очки в сборной набрали сейчас в Перми. Да сразу 14! Как-то отметили такое событие?

Владислав Емченко: Зоран Лукич после матча поздравил всю команду. Ведь каждый внес вклад в общий успех. Выделять кого-то персонально неправильно. А вот ребята мою статистику без внимания не оставили. Сказали, что должен проставиться. Ну что же, сделаю это с огромным удовольствием!

Вы играли в командах системы краснодарского клуба и в Единой молодежной лиге ВТБ, и во втором дивизионе Суперлиги. А помните дебют за основной коллектив?

Владислав Емченко: Конечно, это был конец сентября 2020 года, матч Еврокубка против бельгийского "Антверпена". До этого я уже был в заявке на игру "Локомотива-Кубани", но тогда сыграть с польским клубом "Зелена-Гура", а это был турнир нашей Единой лиги, так и не получилось. Сидел на скамейке. Через несколько дней с "Антверпеном" мандраж был, не скрою, но вышел очень уверенно. В одном из эпизодов мы провели комбинацию, я получил передачу, обыграл кого-то из бельгийской команды, на мне сфолили. Представляете, буквально через несколько секунд, как я вышел на замену. Фол оказался пробивной. Иду спокойно на линию штрафных бросков и оба не забиваю. Было даже смешно, хотя на самом деле досадно. В том матче я так и не набрал ни одного очка. Зато команда выиграла!

Чем объясните свой быстрый прогресс? От вашего дебюта в Еврокубке и Единой лиге до попадания в сборную прошло всего-то чуть больше года. Это очень стремительный рост.

Владислав Емченко: В нашем клубе работают исключительно профессионалы своего дела, каждый из которых вносит вклад в развитие команды, достижение результата и в прогресс молодых баскетболистов. Если хорошо работаешь на тренировках, то всегда получишь возможность проявить себя на матче, у тебя будет игровое время. Да, у нас есть легионеры, но в Краснодаре принципиально доверяют молодым россиянам. Такая стратегия и философия у президента клуба Андрея Ведищева, он призывает к этому тренеров. Я, Стас Ильницкий, Андрей Мартюк выросли до национальной сборной. А ведь есть еще ребята из резервных команд, которые выступают за российскую молодежку, юниорскую и юношескую команды страны. У нас здесь в хорошем смысле этого слова пирамида.