Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ

30 апреля, пятница
"Матч ТВ"
21.45. Футбол. Кубок Германии. Полуфинал. "Вердер" - "РБ Лейпциг". Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 1"
21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Леванте". Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 3"
23.25. Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Фамаликан". Прямая трансляция.
"Матч! Страна"
18.35. Хоккей. "Еврочеллендж". Швейцария - Россия. Первая игра. Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
18.55. Баскетбол. Еврокубок. Финал. УНИКС (Казань) - "Монако" (представляет федерацию баскетбола Франции). Вторая игра серии до двух побед (счет серии - 0-1). Прямая трансляция.
1 мая, суббота
"Матч ТВ"
09.55, 11.55. Прыжки в воду. Этап Кубка мира в Японии. Прямая трансляция.
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.
16.55. Автоспорт. "Формула-1". "Гран-при Португалии". Квалификация. Прямая трансляция.
18.35. Хоккей. "Еврочеллендж". Швейцария - Россия. Вторая игра. Прямая трансляция.
21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Осасуна". Прямая трансляция.
00.05 (в ночь с 1 на 2 мая). Хоккей. Чемпионат мира. Юниоры (до 18 лет). Групповой этап. Россия - Чехия. Прямая трансляция.
02.40 (в ночь с 1 на 2 мая). Хоккей. НХЛ. "Питтсбург" - "Вашингтон". Прямая трансляция.
04.30 (в ночь с 1 на 2 мая). Керлинг. Чемпионат мира среди женских команд в Канаде. Предварительный этап. Канада - Россия. Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Ротор" (Волгоград) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.
16.25. Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Уфа". Прямая трансляция.
18.55. Футбол. Чемпионат России. "Краснодар" - "Сочи". Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 2"
18.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Кротоне" - "Интер". Прямая трансляция.
21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Беневенто". Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 3"
17.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Пари Сен-Жермен" - "Ланс". Прямая трансляция.
21.25. Футбол. Кубок Германии. Полуфинал. "Боруссия" (Дортмунд) - "Киль". Прямая трансляция.
"Матч! Страна"
11.55. Регби. Чемпионат России. Полуфинал. "Металлург" (Новокузнецк) - "Локомотив" (Пенза). Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
15.55, 20.55. Мини-футбол. Клубная Лига чемпионов Европы. "Финал Восьми" в Хорватии. Полуфиналы. Прямые трансляции.
21.25. Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал в Вероне (Италия). "Тренто" (Италия) - "Кендзежин-Козле" (Польша). Прямая трансляция.
02.00 (в ночь с 1 на 2 мая). Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Канкуне (Мексика). Женщины. Полуфиналы. Прямая трансляция.
04.00 (в ночь с 1 на 2 мая). Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Мексике. Мужчины. Полуфиналы. Прямая трансляция.
"Матч! Арена"
17.55. Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Суперфинал в Вероне (Италия). "Конельяно" (Италия) - "Вакифбанк" (Турция). Прямая трансляция.
21.25. Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал. "Тренто" (Италия) - "Кендзежин-Козле" (Польша). Прямая трансляция.
2 мая, воскресенье
"Матч ТВ"
16.45. Автоспорт. "Формула-1". "Гран-при Португалии". Основная гонка. Прямая трансляция.
18.55. Футбол. Чемпионат России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция.
21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Барселона". Прямая трансляция.
00.30 (в ночь со 2 на 3 мая). Керлинг. Чемпионат мира среди женских команд. Россия - Эстония. Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Химки" - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Тамбов". Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 2"
15.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" - "Аталанта". Прямая трансляция.
18.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Ювентус". Прямая трансляция.
21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Рома". Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 3"
21.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Лион". Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
20.00. Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Мексике. Мужчины. Женщины. Игры за третье место. Прямая трансляция.
22.30. Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Мексике. Мужчины. Женщины. Финалы. Прямая трансляция.
3 мая, понедельник
"Матч ТВ"
14.25. Регби. Чемпионат России. Полуфинал. Первый матч. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Красный Яр" (Красноярск). Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
15.30. Футбол. Чемпионат России. "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 1"
21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик". Прямая трансляция.
"Матч! Футбол 2"
21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Парма". Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
20.55. Мини-футбол. Клубная Лига чемпионов Европы. "Финал Восьми" в Хорватии. Суперфинал. Прямая трансляция.
"Матч! Арена"
10.40, 12.40. Прыжки в воду. Этап Кубка мира в Японии. Прямая трансляция.
23.00. Керлинг. Чемпионат мира среди женских команд. Россия - Дания. Прямая трансляция.
Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.