Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ

Центральную игру 28-го тура нашей футбольной Премьер-лиги "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) смотрите 2 мая на телеканале "Матч ТВ". Начало прямой трансляции в 18.55. Фото: РИА Новости

30 апреля, пятница

"Матч ТВ"

21.45. Футбол. Кубок Германии. Полуфинал. "Вердер" - "РБ Лейпциг". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Леванте". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

23.25. Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Фамаликан". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

18.35. Хоккей. "Еврочеллендж". Швейцария - Россия. Первая игра. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

18.55. Баскетбол. Еврокубок. Финал. УНИКС (Казань) - "Монако" (представляет федерацию баскетбола Франции). Вторая игра серии до двух побед (счет серии - 0-1). Прямая трансляция.

1 мая, суббота

"Матч ТВ"

09.55, 11.55. Прыжки в воду. Этап Кубка мира в Японии. Прямая трансляция.

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

16.55. Автоспорт. "Формула-1". "Гран-при Португалии". Квалификация. Прямая трансляция.

18.35. Хоккей. "Еврочеллендж". Швейцария - Россия. Вторая игра. Прямая трансляция.

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Осасуна". Прямая трансляция.

00.05 (в ночь с 1 на 2 мая). Хоккей. Чемпионат мира. Юниоры (до 18 лет). Групповой этап. Россия - Чехия. Прямая трансляция.

02.40 (в ночь с 1 на 2 мая). Хоккей. НХЛ. "Питтсбург" - "Вашингтон". Прямая трансляция.

04.30 (в ночь с 1 на 2 мая). Керлинг. Чемпионат мира среди женских команд в Канаде. Предварительный этап. Канада - Россия. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Ротор" (Волгоград) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Уфа". Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат России. "Краснодар" - "Сочи". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

18.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Кротоне" - "Интер". Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Беневенто". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

17.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Пари Сен-Жермен" - "Ланс". Прямая трансляция.

21.25. Футбол. Кубок Германии. Полуфинал. "Боруссия" (Дортмунд) - "Киль". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

11.55. Регби. Чемпионат России. Полуфинал. "Металлург" (Новокузнецк) - "Локомотив" (Пенза). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

15.55, 20.55. Мини-футбол. Клубная Лига чемпионов Европы. "Финал Восьми" в Хорватии. Полуфиналы. Прямые трансляции.

21.25. Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал в Вероне (Италия). "Тренто" (Италия) - "Кендзежин-Козле" (Польша). Прямая трансляция.

02.00 (в ночь с 1 на 2 мая). Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Канкуне (Мексика). Женщины. Полуфиналы. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь с 1 на 2 мая). Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Мексике. Мужчины. Полуфиналы. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

17.55. Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Суперфинал в Вероне (Италия). "Конельяно" (Италия) - "Вакифбанк" (Турция). Прямая трансляция.

21.25. Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал. "Тренто" (Италия) - "Кендзежин-Козле" (Польша). Прямая трансляция.

2 мая, воскресенье

"Матч ТВ"

16.45. Автоспорт. "Формула-1". "Гран-при Португалии". Основная гонка. Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция.

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Барселона". Прямая трансляция.

00.30 (в ночь со 2 на 3 мая). Керлинг. Чемпионат мира среди женских команд. Россия - Эстония. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Химки" - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Тамбов". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

15.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" - "Аталанта". Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Ювентус". Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Рома". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Лион". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

20.00. Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Мексике. Мужчины. Женщины. Игры за третье место. Прямая трансляция.

22.30. Пляжный волейбол. Этап "Мирового тура" в Мексике. Мужчины. Женщины. Финалы. Прямая трансляция.

3 мая, понедельник

"Матч ТВ"

14.25. Регби. Чемпионат России. Полуфинал. Первый матч. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Красный Яр" (Красноярск). Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

15.30. Футбол. Чемпионат России. "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Парма". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

20.55. Мини-футбол. Клубная Лига чемпионов Европы. "Финал Восьми" в Хорватии. Суперфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

10.40, 12.40. Прыжки в воду. Этап Кубка мира в Японии. Прямая трансляция.

23.00. Керлинг. Чемпионат мира среди женских команд. Россия - Дания. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.