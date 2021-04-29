Сергей Толчинский: Была цель выиграть в финале именно у ЦСКА

Форвард омского "Авангарда" Сергей Толчинский был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Именно его шайба стала победной в решающем, шестом матче финала против ЦСКА. Кроме того, наряду с нападающим ЦСКА Константином Акуловым он набрал больше всех очков в плей-офф - 20 (6+14). Самое интересное, что именно перед сезоном 2020/2021 Толчинский перешел в "Авангард" из ЦСКА.

Сразу после сирены, возвещающей о победе омичей, Сергей поделился эмоциями с корреспондентом "РГ".

Что чувствует автор победной шайбы в финале Кубка Гагарина?

Сергей Толчинский: Если честно, я не могу ничего понять. У меня нет ощущения, что это я забил. Про титул самого ценного игрока я уже забыл. Я к этому шел весь год, я об этом мечтал, я этого хотел. Выиграть именно у ЦСКА и именно в финале. Я это представлял и то, что это случилось, это просто нереально.

На вас не ставили ни в полуфинале против "Ак Барса", ни в финале с ЦСКА. Приятно доказать, что люди были неправы?

Сергей Толчинский: На нас никто не ставил, никто в нас не верил. По словам экспертов, мы еще в первом раунде должны были отлететь. Букмекеры на нас постоянно коэффициент 4 выставляли. Но мы доказали. Это столько эмоций. Столько всего совпало, сложилось - сложно передать словами.

Самый тяжелый момент в этом плей-офф?

Сергей Толчинский: Наверное, это последняя минута на лавке. Тяжелее всего было не отключиться.

Что вам сказал ваш бывший одноклубник Максим Мамин после финальной сирены?

Сергей Толчинский: Он расстроен, понятное дело. Мне его жалко, он мой друг. Он уже забивал, ничего страшного. Я ему сказал, чтобы он не расстраивался. Он сказал, что поздравляет меня.

Вы же перешли из ЦСКА в "Авангард" за большие деньги. Для вас было важно доказать, что зря с вами расстались?

Сергей Толчинский: Для меня это была очень большая мотивация, которая, наверное, и помогла мне всего этого добиться. Мне нереально хотелось доказать. Было очень обидно, честно. Нельзя было даже подумать такое.

В чем сила "Авангарда"?

Сергей Толчинский: Сплоченность. Такой коллектив, такая семья. Это решило. Каждый был друг за друга.

Что-то лучше в жизни вы испытывали?

Сергей Толчинский: Это сто процентов лучший момент в моей жизни.