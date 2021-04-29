Сергей Толчинский: Была цель выиграть в финале именно у ЦСКА

Новости

Илья Ковальчук: Боб Хартли заслужил поставить жирную точку 01:35
ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина 01:28
Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы 01:05
В Китае двое детей погибли при нападении мужчины с ножом 00:51
Адвокат Зенкович признался в контактах со спецслужбами США 00:25
МИД Судана не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 28.04.2021
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 28.04.2021
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 28.04.2021
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 28.04.2021
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 28.04.2021
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
29.04.2021 01:17
Рубрика: Спорт

Сергей Толчинский: Была цель выиграть в финале именно у ЦСКА

Текст: Илья Соболев
Форвард омского "Авангарда" Сергей Толчинский был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Именно его шайба стала победной в решающем, шестом матче финала против ЦСКА. Кроме того, наряду с нападающим ЦСКА Константином Акуловым он набрал больше всех очков в плей-офф - 20 (6+14). Самое интересное, что именно перед сезоном 2020/2021 Толчинский перешел в "Авангард" из ЦСКА.
Игрок ХК "Авангард" Сергей Толчинский на церемонии награждения. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Игрок ХК "Авангард" Сергей Толчинский на церемонии награждения. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Игрок ХК "Авангард" Сергей Толчинский на церемонии награждения. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сразу после сирены, возвещающей о победе омичей, Сергей поделился эмоциями с корреспондентом "РГ".

Что чувствует автор победной шайбы в финале Кубка Гагарина?

Сергей Толчинский: Если честно, я не могу ничего понять. У меня нет ощущения, что это я забил. Про титул самого ценного игрока я уже забыл. Я к этому шел весь год, я об этом мечтал, я этого хотел. Выиграть именно у ЦСКА и именно в финале. Я это представлял и то, что это случилось, это просто нереально.

На вас не ставили ни в полуфинале против "Ак Барса", ни в финале с ЦСКА. Приятно доказать, что люди были неправы?

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Омичи радуются победе "Авангарда" в социальных сетях

Сергей Толчинский: На нас никто не ставил, никто в нас не верил. По словам экспертов, мы еще в первом раунде должны были отлететь. Букмекеры на нас постоянно коэффициент 4 выставляли. Но мы доказали. Это столько эмоций. Столько всего совпало, сложилось - сложно передать словами.

Самый тяжелый момент в этом плей-офф?

Сергей Толчинский: Наверное, это последняя минута на лавке. Тяжелее всего было не отключиться.

Что вам сказал ваш бывший одноклубник Максим Мамин после финальной сирены?

Сергей Толчинский: Он расстроен, понятное дело. Мне его жалко, он мой друг. Он уже забивал, ничего страшного. Я ему сказал, чтобы он не расстраивался. Он сказал, что поздравляет меня.

Вы же перешли из ЦСКА в "Авангард" за большие деньги. Для вас было важно доказать, что зря с вами расстались?

Сергей Толчинский: Для меня это была очень большая мотивация, которая, наверное, и помогла мне всего этого добиться. Мне нереально хотелось доказать. Было очень обидно, честно. Нельзя было даже подумать такое.

В чем сила "Авангарда"?

Сергей Толчинский: Сплоченность. Такой коллектив, такая семья. Это решило. Каждый был друг за друга.

Что-то лучше в жизни вы испытывали?

Сергей Толчинский: Это сто процентов лучший момент в моей жизни.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2020/2021 РГ-Фото