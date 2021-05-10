Директор департамента "Спартака" Фетисов попал в реанимацию после избиения

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов находится в реанимации.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Фетисова доставили в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Другие детали инцидента пока не приводятся.

Напомним, что чуть ранее сегодня "Спартак" обыграл на своем поле "Химки" в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Благодаря победе "красно-белые" вновь поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив на три очка "Локомотив" - 56 против 53.