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11.05.2021 14:10
Рубрика: Спорт

Назван расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В расширенный список включены 30 футболистов, а в заявку на турнир можно будет включить 26 игроков. Также еще 7 футболистов попали в резервный список.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images
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В число вызванных на сбор включены 4 вратаря: Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо"); девять защитников: Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"); 14 полузащитников: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Денис Черышев ("Валенсия"), а также три нападающих: Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

В резервном списке оказались голкипер "Спартака" Александр Максименко, защитники Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо") и Резиуан Мирзов ("Химки"), а также нападающий "Локомотива" Федор Смолов.

Подготовка к турниру начнется 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая сборная России отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию. Команда проведет два контрольных матча - против Польши 1 июня во Вроцлаве и 5 июня в Москве против Болгарии.

На групповом этапе россияне встретятся с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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