В сезоне 2020/2021 баскетбольной Единой лиги стартовал плей-офф. Действующий чемпион ЦСКА начал защиту титула с победы, обыграв на своем паркете в первом матче четвертьфинальной серии "Нижний Новгород" - 84:59.

Понятно, что армейцы в этой паре котировались значительно выше соперника, пусть в итоговой таблице команды заняли соседние места: ЦСКА - четвертое, "Нижний" - пятое. Кстати, в заключительном туре регулярного чемпионата соперники встречались между собой, и армейцы выиграли 85:84. Но плей-офф это, конечно, другая история.

Элемент непредсказуемости мог внести тот факт, что свой последний матч подопечные Димитриса Итудиса провели еще 28 апреля, когда обыграли в третьем матче 1/4 финала Евролиги турецкий "Фенербахче". В какой форме ЦСКА подошел к встрече с волжанами, было загадкой для всех. А вот "Нижний" свой предыдущий матч сыграл неделю назад, правда, не самым удачным образом, уступив в 1/4 финала домашнего "Финала восьми" Лиги чемпионов ФИБА испанской "Сарагосе".

В первой четверти сложилось впечатление, что волжане находились мыслями еще в том, проигранном матче, а ЦСКА, наоборот, не растерял кураж, вернувшись из Стамбула. Уже к концу стартовых десяти минут хозяева паркета обзавелись комфортным преимуществом - 23:12. А затем армейский механизм вдруг забарахлил. И от уверенности, которую москвичи демонстрировали в Евролиге, ничего не осталось. Как и от отрыва. За какие-то три минуты "Нижнему" удался спурт - 15:4, причем девять очков набрал снайпер гостей Антон Комолов. В итоге на большой перерыв волжане ушли, ведя в счете - 38:37.

Но ЦСКА не был бы собой, если бы не сумел взять себя в руки. Армейцев в чувство привел капитан Никита Курбанов, набравший подряд шесть очков. Его порыв поддержали Даниэл Хэкетт и Иффе Лундберг, вернувшие хозяевам к заключительной четверти двузначное преимущество - 59:48. На еще один камбэк сил у "Нижнего Новгорода" уже не хватило.

ЦСКА свой предыдущий матч провел еще 28 апреля в плей-офф Евролиги, но кураж не растерял

Во вторник свою серию начала и пара "Локомотив-Кубань" - "Химки". "Железнодорожники", ставшие в "регулярке" вторыми, свой статус фаворитов оправдали, одолев химчан на своем паркете - 89:80.