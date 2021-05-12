Найден напавший на сотрудника "Спартака"

Установлена личность напавшего на директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова.

Им оказался сотрудник "Мосводоканала" Жафяр Боровков. Как сообщает "Рен-ТВ", мужчина задержан и дал признательные показания.

В понедельник стало известно, что Антон Фетисов находится в реанимации одной из больниц после того, как он был избит.

У Фетисова диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Позже в клубе сообщили, что он находится в стабильном состоянии и в ближайшее время будет переведен в обычную палату.