ЦСКА обыграл "Зенит" в первом матче полуфинала Единой лиги

ЦСКА на выезде переиграл "Зенит" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ - 78:73.

В полуфинале Единой лиги ВТБ сошлись недавние четвертьфиналисты Евролиги. И если ЦСКА сумел с минимальной затратой сил переиграть турецкий "Фенербахче", то "Зенит" в практически равной борьбе все же уступил в решающем матче испанской "Барселоне".

Зато на домашней арене клуб из Санкт-Петербурга в первом раунде плей-офф легко разобрался с "Пармой", тогда как ЦСКА пришлось изрядно помучиться в противостоянии с "Нижним Новгородом".

А в день встречи с "Зенитом" стало известно о том, что руководство ЦСКА продлило контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом еще на два года.

Начало встречи прошло в равной борьбе, но все же первая четверть с перевесом в три очка осталась за армейцами - 18:15.

Второй игровой отрезок игравшие в гостях баскетболисты ЦСКА начали более активно. В какой-то момент их преимущество достигало девяти очков, но в концовке "Зениту" удалось сократить отставание до минимума - 40:42.

После перерыва хозяева наконец-то вышли вперед, но ЦСКА ответил рывком 8:0, перехватив инициативу. В итоге перед заключительной четвертью подопечные Итудиса вели уже с разницей в семь очков - 63:56.

Заключительная десятиминутка прошла в упорной борьбе. "Зенит" пытался догнать соперника, но все попытки спасти игру так ни к чему не привели. В этот вечер ЦСКА оказался сильнее - 78:73.

Самым результативным игроком матча стал игрок "Зенита" Кевин Пангос, набравший 23 очка. В составе ЦСКА 17 очков на счету Торнике Шенгелия.

Второй матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 19 мая.