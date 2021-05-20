"Монако" с Головиным проиграл ПСЖ в финале Кубка Франции

Футболисты ПСЖ стали обладателями Кубка Франции. В финале турнира парижане нанесли поражение "Монако", в составе которого играл полузащитник сборной России Александр Головин.

Вечером 19 мая в финале Кубка Франции встречались ПСЖ и "Монако". Столичный клуб пока не гарантировал себе чемпионского титула и в случае победы "Лилля" в заключительном туре вполне возможно станет лишь вторым. Поэтому к финалу Кубка команда подошла с серьезным настроем.

В составе "Монако" с первых минут вышел на поле полузащитник сборной России Александр Головин, ставший героем минувшего тура, отметившись голом и результативной передачей во встрече с "Ренном".

В первом тайме ошибка защитника "Монако" привела к голу. Килиан Мбаппе сделал точный пас на Мауро Икарди, которому оставалось только попасть в пустой угол. Форвард с этой задачей справился на отлично.

В конце второго тайма парижане поймали соперника на контратаке и вывели на ударную позицию Мбаппе, который своего шанса не упустил. Победа (2:0) принесла ПСЖ 14-й Кубок Франции.