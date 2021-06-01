Наш баскетбольный сезон близок к кульминации. В Казани 5 июня стартует финальная серия Единой лиги УНИКС - ЦСКА. В преддверии этой битвы мы встретились с одним из самых успешных спортивных менеджеров страны, президентом Единой лиги Сергеем Кущенко, на днях отпраздновавшему свое 60-летие.

Момент, когда Александр Яковлевич Гомельский пригласил вас из пермского "Урал Грейта" в ЦСКА, знаковый в вашей карьере или рабочий?

Сергей Кущенко: Знаковый! С одной стороны, в Перми уже было понятно - выше не прыгнуть. Бюджеты росли, и клубу вроде "Урал-Грейта" приходилось очень тяжело. С другой - я сам вырос на ЦСКА, на комментариях Яковлевича.

С момента вашего прихода в ЦСКА в 2002-м армейцы не проиграли ни одной серии во всех турнирах. Дело даже не в игроках, которых через команду прошло множество, а в системе. Так в чем ее секрет?

Сергей Кущенко: Хороший вопрос. Давайте немного отмотаем время в 2002 год. Пол-офиса "Урал Грейта" переезжает в Москву. Работаем в режиме 24/7. Люди в обморок падали. Вот, наверное, тогда закладывалась эта история. Когда мы зашли в офис, там ничего не было, все выдрано. Кубок европейских чемпионов 1971 года: кто-то покурил и туда окурок бросил. Нам выпало "зеро". Болельщиков нет, команды нет. В тот момент важно было понять: в Москве философия должна быть другой, нежели в Перми. Там кроме контрактов мы давали нечто большее. Игрокам создавали условия, они понимали: этот клуб для меня больше, чем контракт. Это семья! И такая философия в Перми прижилась.

Сергей Кущенко обожает те моменты, когда можно снять официальные костюм с галстуком и просто побросать баскетбольный мячик в кольцо. Фото: Михаил Синицын

А на чем основывалась философия ЦСКА и что из пермского опыта не подошло в Москве?

Сергей Кущенко: Координация между руководством клуба и командой, раздевалкой. Когда мы защищали бюджет, меня спросили, а что самое важное. Отвечаю: отремонтировать раздевалку. Можете забыть про мой кабинет, но раздевалку сделайте. Второй момент. В Перми затащить людей на баскетбол не проблема. Москва - другая история. Здесь главное, чтобы были победы. Есть они, и публика принимает все твои идеи. В регионах идеи могут сработать и без побед, а в столице - нет. Когда я ушел, нынешний президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин эту философию сохранил. Он выстраивает не только контрактные отношения, но и личные. У него были очень тяжелые моменты, будущее клуба находилось под вопросом. Или сезон-2010/2011, когда ЦСКА не попал в плей-офф Евролиги? Все это было пройдено, потому что выстроенная система не дала клубу просесть.

Когда вы ушли в биатлон, о баскетболе пришлось забыть?

Сергей Кущенко: Ни за что! Я не смог бы без баскетбола. Мне не хватало баскетбольного общения, и в этом помогал Ватутин. Кроме того, в это же время в моей жизни появился клуб НБА "Бруклин Нетс", купленный российским бизнесменом . Я вошел в состав совета директоров. С огромным удовольствием летал работать в Нью-Йорк.

Людей биатлона удалось заразить баскетболом?

Сергей Кущенко: Был обратный пример. Мне удалось затащить на этап Кубка мира по биатлону многократного чемпиона НБА Скотти Пиппена. Это было шоу. Мы встретились с ним в Бруклине, посмотрели баскетбол, и мне нужно было ехать на биатлон в городок под Бостоном. И Скотти со мной. А Пиппен же в Штатах - суперзвезда. И вот "Евроспорт" транслирует гонку, а там никто биатлон не смотрит, все внимание на Скотти. Весь биатлонный мир тогда приезд Пиппена обсуждал. Потом еще вечеринка на закрытии этапа была, в баскетбольном зале. И ведущий говорит: "Вот у нас Сергей в баскетбол играет, а рядом с ним легенда НБА Скотти Пиппен". Бросают нам мяч, мол, покажите свои навыки. Скотти морщится: "Я мяч давно в руки не брал". "А я тренированный", - говорю. И попадаю шесть из шести. В пиджаке, в неудобной обуви. Пиппен попал только два раза.

Что для вас значило назначение на должность президента Единой лиги?

Сергей Кущенко: Жизнь вернулась. Помню первую пресс-конференцию, когда я встал и сказал нынешнему почётному президенту Лиги Сергею Борисовичу Иванову: спасибо, что вернули меня в любимый вид спорта.

В чем разница между управлением клубом и всей лигой?

Сергей Кущенко: Это разные задачи. Но опыт управления клубом помогает. Ты знаешь, как все работает в ведущем клубе, как все работает в небольшом, понимаешь проблемы всех и пытаешься создать стратегию. Она будет помогать более слабым сохранять интригу в чемпионате.

Как распределены полномочия между вами и гендиректором лиги Илоной Корстин?

Сергей Кущенко: Президентская история - это все-таки стратегия, политика, выстраивание отношений с большими организациями, спонсорские переговоры. А управление все у Илоны. Она большой молодец! На сегодняшний день могу сказать, что она прибавила именно в коммуникации. Тяжело из игрока стать управленцем. У нее, может, не сразу, но получилось, причем качественно.

Этот сезон для вас стоит особняком?

Сергей Кущенко: Особняком. Причем хорошим особняком. Вспышки коронавируса, травмы, нестандартные ситуации в клубах дали нам едва ли не лучший сезон в истории. Аутсайдеры покусали всех: "Калев", "Парма", "Зелена Гура". Или другой момент: в полуфинале Единой лиги играли две команды плей-офф Евролиги. Испанские клубы - в сторонке.

Как считаете, среди европейских лиг мы действительно занимаем второе место вслед за испанцами?

Сергей Кущенко: Никто никогда не говорил, по каким критериям это определяется. Вот были бы они, тогда другое дело. Но по интересу Единая лига точно в тройке лучших. Кроме того, у нас все клубы - участники еврокубков дошли до решающий стадий в своих турнирах. Я бы сказал, что мы скорее делим с Испанией первое-второе места.

Сергей Валентинович, вы отпраздновали 60-летний юбилей. Можете сказать, что полны сил?

Сергей Кущенко: Баскетбол нас держит в тонусе. Играем дальше.