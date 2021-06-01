СМИ: "Вест Хэм" договорился о контракте с полузащитником "Спартака" Кралом

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" договорился с чешским полузащитником "Спартака" Алексом Кралом по условиям личного контракта.

Агент Крала не раз говорил о том, что к игроку есть интерес со стороны клубов из английской премьер-лиги. Как сообщает Twitter The Source, один из них - лондонский "Вест Хэм".

Подробности контракта игрока не сообщаются, но впереди у "Вест Хэма" переговоры с московским клубом. С учетом предстоящего чемпионата Европы трансферная стоимость Крала может увеличиться.

В "Спартак" чех перешел в 2019 году. В минувшем сезоне он принял участие в 29 играх за клуб и отметился шестью голевыми передачами.