В "Футбольной деревне" Петербурга представили инсталляцию из 432 мячей

В Петербурге прошла церемония открытия "Футбольной деревни" - главной фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади. В этот день там представили уникальную инсталляцию из 432 разноцветных мячей.

Первые болельщики появились в фан-зоне еще в полдень. Скучать не пришлось: можно было поучаствовать в спортивных конкурсах или послушать сменявших друг друга музыкантов. При этом столпотворения не наблюдалось - в связи с коронавирусными ограничениями площадь может быть заполнена только наполовину. То есть фан-зона способна принять не более пяти тысяч человек - за этим следит специальный счетчик на входе.

Как и полагается фан-зоне, Конюшенная площадь украшена в цветах и стилистике чемпионата. Кстати, у площади в этом отношении богатый опыт: она принимала футбольных болельщиков Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.

Центральным объектом фан-зоны стал самый большой экран города размером 16 на 9 метров для трансляции матчей. На площади также разместилось поле для игры в мини-футбол.

Здесь же установлен павильон Санкт-Петербурга, где открылась выставка по истории чемпионатов УЕФА. На ней болельщики могут увидеть, как выглядели билеты на футбольные матчи далекого прошлого, программки и другая атрибутика. Среди экспонатов - программка первого в истории отборочного матча чемпионата Европы между сборными СССР и Венгрии в 1958 году.

В "Футбольную деревню" можно приходить вместе с детьми, для которых открыта игровая зона. Работает официальный магазин чемпионата, где можно приобрести официальную атрибутику и памятные сувениры Евро-2020.

Официальная церемония открытия фан-зоны началась вечером, незадолго до трансляции матча открытия между Италией и Турцией. В церемонии принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин.

- Спасибо вам за веру в нашу страну, за веру в то, что чемпионат Европы состоится, за веру в команду, которая занималась подготовкой этого праздника, - обратился к болельщикам Олег Матыцин.

В день открытия фан-зоны на Конюшенной художник-каллиграф Покрас Лампас представил уникальный арт-объект, созданный из 432 расписных мячей. В каждом из них он зашифровал послание, связанное с футбольными и общечеловеческими ценностями. Уникальная инсталляция будет открыта две недели. Ее оцифрованный вариант станет подарком автору лучшего гола чемпионата.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Первый день в "Футбольной деревне" завершился трансляцией первого матча Евро-2020. Как предсказал накануне эрмитажный кот Ахилл, Италия одержала победу над Турцией.