Жирков, Кузяев и Дивеев не приняли участие в тренировке сборной России

На следующий день после крупного поражения от Бельгии 0:3 в стартовом матче чемпионата Европы по футболу российская сборная провела тренировку.

В ней не приняли участие три игрока. Далер Кузяев и Юрий Жирков получили травмы в матче и были заменены. Не тренировался и защитник Игорь Дивеев, появившийся на поле во втором тайме. У всех троих повреждения, сообщает РИА Новости. По индивидуальной программе работал восстанавливающийся после травмы защитник Федор Кудряшов.

Сборная России во втором туре группового раунда Евро-2020 16 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, которая нанесла поражение Дании со счетом 1:0.