Жирков, Кузяев и Дивеев не приняли участие в тренировке сборной России
На следующий день после крупного поражения от Бельгии 0:3 в стартовом матче чемпионата Европы по футболу российская сборная провела тренировку.
В ней не приняли участие три игрока. Далер Кузяев и Юрий Жирков получили травмы в матче и были заменены. Не тренировался и защитник Игорь Дивеев, появившийся на поле во втором тайме. У всех троих повреждения, сообщает РИА Новости. По индивидуальной программе работал восстанавливающийся после травмы защитник Федор Кудряшов.
Сборная России во втором туре группового раунда Евро-2020 16 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, которая нанесла поражение Дании со счетом 1:0.
Англия обыграла Хорватию на "Уэмбли" на Евро-2020 17:58
В группе D чемпионата Европы по футболу сборная Англии на стадионе "Уэмбли" встречалась с хорватами. Как и ожидалось, больше атаковали хозяева поля, но все решил единственный мяч. Его во втором тайме провел Рахим Стерлинг
Франческо Тотти рассказал, что думает о сборной России 15:57
Чемпион мира в составе сборной Италии и легендарный игрок "Ромы" Франческо Тотти планирует посетить матчи Евро-2020 в Петербурге. В беседе с корреспондентом "РГ" он высказал свое мнение о сборной России
Влашич не попал в стартовый состав Хорватии на матч против Англии 15:44
В воскресенье в 16:00 мск в группе D чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Англии и Хорватии. Тренеры команд объявили стартовые составы. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не попал в стартовый состав хорватов
Нагучев провел для сборной России параллель с Евро-2008 13:22
Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев провел для сборной России по футболу параллели между началом нынешнего чемпионата Европы и Евро-2008, где российская команда на старте крупно проиграла испанцам, а потом завоевала бронзовые медали