Клинсман: Я сильно разочарован игрой сборной России
Прославленный немецкий футболист и тренер Юрген Клинсман остался недоволен игрой сборной России в матче против Бельгии.
"Бельгия выдала отличный матч, здорово сыграл Лукаку. Но я сильно разочарован игрой сборной России. Это была лишь тень той команды, которая мужественно сражалась на чемпионате мира 2018 года. Против Бельгии я не увидел духа команды, желания борьбы и умения собраться в трудный момент", - сказал Клинсман ESPN FC.
В то же время чемпион мира и Европы в составе сборной Германии отметил силу команды Бельгии, которую многие напрасно не относят к числу фаворитов.
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