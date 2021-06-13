Клинсман: Я сильно разочарован игрой сборной России

Прославленный немецкий футболист и тренер Юрген Клинсман остался недоволен игрой сборной России в матче против Бельгии.

"Бельгия выдала отличный матч, здорово сыграл Лукаку. Но я сильно разочарован игрой сборной России. Это была лишь тень той команды, которая мужественно сражалась на чемпионате мира 2018 года. Против Бельгии я не увидел духа команды, желания борьбы и умения собраться в трудный момент", - сказал Клинсман ESPN FC.

В то же время чемпион мира и Европы в составе сборной Германии отметил силу команды Бельгии, которую многие напрасно не относят к числу фаворитов.