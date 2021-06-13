Адесанья защитил титул чемпиона UFC, победив Веттори

В главном поединке турнира UFC 263 чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья в третий раз защитил титул, победив Марвина Веттори по очкам.

В США завершился турнир UFC 263, в главном поединке которого сошлись Исраэль Адесанья и Марвин Веттори. Бойцы едва не устроили драку во время дуэли взглядов. Пожалуй, она получилась куда интереснее самого поединка.

Адесанья владел преимуществом с самого начала боя и до его окончания. Он опережал соперника, выбрасывал больше ударов, но нокаутировать противника так и не смог. В итоге все три судьи отдали победу чемпиону со счетом 50-45.

В со-главном поединке Брэндон Морено удушающим приемом победил Дейвесона Фигейредо и стал чемпионом в наилегчайшем весе. Морено - первый мексиканец, завоевавший пояс UFC.

Так же в рамках турнира россиянин Мовсар Евлоев победил Хакима Даводу.