Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме из-за скандального видео

Футболисты сборной Франции Антуан Гризманн и Усман Дембеле оказались в центре расистского скандала из-за видео двухлетней давности.

В интернете появилась видеозапись, которая предположительно была сделана во время предсезонной подготовки "Барселоны" летом 2019 года. В ролике Гризманн и Дембеле смеются над работниками гостиницы в Японии, а также оскорбляют их на расовой почве.

Комментариев от представителей "Барселоны" по данному инциденту пока не последовало. Напомним, что Гризманн и Дембеле выступали за французскую сборную на Евро-2020, на котором "трехцветные" вылетели в 1/8 финала, уступив по пенальти Швейцарии.