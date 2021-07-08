В Москве стартовал чемпионат Европы по гребле в дисциплине марафон

В Москве стартовали чемпионат и первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине марафон. Соревнования продлятся с 8 по 11 июля на территории гребного канала в Крылатском. Эти состязания уже семнадцатые по счету в истории.

Россия впервые принимает турнир по каноэ-марафону такого уровня. "В чемпионате и первенстве Европы примут участие около 300 гребцов из девяти стран - Чехии, Франции, Венгрии, Ирландии, Польши, Португалии, Румынии, России и Сербии", - сообщили в департаменте спорта столицы.

Чемпионат проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Зрители могут увидеть соревнования бесплатно - для этого достаточно предъявить QR-код, подтверждающий наличие защиты от коронавируса.