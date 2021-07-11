Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки-2021. В финальном матче на знаменитой "Маракане" в Рио-де-Жанейро "альбиселеста" одолела со счетом 1:0 Бразилию. Это был один из самых необычных розыгрышей Копы в истории.

Он переносился из двух стран, в итоге хозяевами выбрали Бразилию, хотя игроки этой команды были категорически против проведения турнира на родине из-за пандемии коронавируса. Уже во время соревнований звезды частенько ругали качество полей. В большой скандал угодила чилийская сборная, футболисты которой нарушили санитарный протокол, устроив шумную вечеринку в гостинице. В общем, было весело.

Нынешний финал, возможно, не был самым ярким. Однако от этого его ценность ничуть не меньше: Аргентина завоевала первый трофей с 1993 года, когда Месси было шесть лет, а тому же Неймару - всего год. К слову, одним из первых с долгожданным успехом Лионеля поздравил как раз Неймар: ни для кого не секрет, что они являются близкими друзьями и экс-одноклубниками по "Барселоне". Победа в Кубке Америки - грандиозный успех для "альбиселесты". Сразу после финального свистка арбитра Эстебана Остохича тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса и родного города Месси Росарио. Песни, слезы - люди не сдерживали своих эмоций.

- Это был очень сложный турнир. Убежден: любой тренер на моем месте осуществил бы смену поколений. Мои игроки оставляют на поле все свои силы. У нас есть футбольная культура, которую трудно найти в других странах. Пусть аргентинцы наслаждаются. Болельщики всегда любят свою национальную команду и переживают за нее. Мы как единое целое. Надеюсь, мы и дальше будем приносить людям радость, - отметил главный тренер "альбиселесты" Лионель Скалони.

Это случилось: возможно, лучший футболист в истории Лионель Месси завоевал первый трофей в составе сборной. С пятой попытки он достиг цели, к которой шел всю карьеру. До Кубка Америки-2021 на международном уровне Месси выиграл только "золото" Олимпиады-2008 в Пекине (но это скорее молодежный турнир). Также были серебряные медали чемпионата мира-2014 и три финала Копы, в двух из которых Аргентина уступила чилийцам по пенальти. И вот, наконец, после 35 клубных трофеев с "Барселоной" есть победа и с национальной командой.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, победив в финале бразильцев в Рио-де-Жанейро на знаменитой "Маракане"

Отметим, что свой последний до сего момента титул "альбиселеста" завоевала аж в 1993 году, когда ей удалось взять Кубок Америки. Когда кубок над головой поднимал Габриэль Батистута, Месси было только шесть лет. Через год Лео попадет в "Ньюэллс Олд Бойз", а еще через шесть - в "Барселону", где ему суждено будет стать легендой.

Сразу после финального свистка матча с Бразилией камеры выхватили момент, как Месси упал на поле и плакал. Лионель, в отличие от того же Неймара, нечасто дает волю эмоциям. Но это был особенный случай. Наверное, еще никогда Месси с такой радостью не общался с журналистами. Зарубежным коллегам даже не пришлось задавать ему вопросов: он сам выступил с речью, которой так ждали миллионы аргентинских болельщиков.

- Мне нужно было вытащить эту занозу и взять трофей со сборной. Много раз я уходил с поля разочарованным, но знал, что результат будет. Лучше и не придумать: мы взяли титул в Бразилии в матче против бразильцев. Команда становилась сильнее с каждым годом. У нас собраны не только сильные футболисты, но и отличные люди. Мы всегда шли вперед и никогда ни на что не жаловались. Нам пришлось провести много дней взаперти, мы не видели своих родных и близких, но наша цель была очевидна. Мы - чемпионы! Это сумасшествие и необъяснимое счастье! - не скрывал своих эмоций Месси.

Теперь главный вопрос - что ждет Месси и Аргентину на чемпионате мира-2022 в Катаре. То, что "альбиселеста" пройдет отбор на турнир, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений. Но вот сможет ли сборная впервые с 1986 года стать победителем первенства планеты - вот что волнует аргентинских болельщиков. По мнению Лионеля, нынешнее поколение способно повторить успех легендарного Диего Армандо Марадоны и его партнеров по национальной команде.

- Я сказал парням, что они - будущее сборной. Мы завоевали Кубок Америки, впереди чемпионат мира. Я очень рад быть частью этого коллектива. Полагаю, Аргентина сможет побороться за титул в Катаре. Это то, о чем мы все мечтаем. Возвращаясь к сегодняшнему успеху, я бы хотел разделить эту победу с парнями, которых здесь уже нет, но которые много раз были близки к трофею. Знаю, что они рады за нас и хотели бы разделить эти моменты с нами. Мы взяли трофей, однако это результат многолетней работы, - подытожил Месси.

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К слову, Месси мог пропустить финальный матч. Как признался после встречи главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, капитан "альбиселесты" играл с травмой. - Лео беспокоила задняя поверхность бедра, но у него и в мыслях не было пропускать финал. Мы говорим о лучшем футболисте всех времен. Я всегда буду ему благодарен. У Месси было много разочарований, но он не сдавался и добился своего, - отметил Скалони.

Отметим, что Месси выиграл Кубок Америки, став лучшим бомбардиром (четыре мяча), ассистентом (пять передач) и футболистом турнира. До него на соревнованиях сборных такого не было.