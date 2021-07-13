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13.07.2021 16:59
Рубрика: Спорт

Семин назвал переход Иосифова в "Вильярреал" странной историей

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал переход игрока столичного клуба Никиты Иосифова в испанский "Вильярреал".
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Специалист признался, что очень сильно удивлен этим переходом и тем, что талантливый молодой футболист, воспитанник "Локомотива" сменил клуб на правах свободного агента.

"Игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент. Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд", - цитирует Семина Sport24.

Он добавил, что Иосифов - очень талантливый игрок. Семин пожелал футболисту успеха в Испании, хотя пока он стал игроком второй команды и будет выступать в третьей лиге.

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