Александр Соболев обратился к болельщикам "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне. По его словам, в стане "красно-белых" нет равнодушных.

Старт сезона получился провальным для москвичей: они одержали лишь две победы в семи встречах во всех турнирах, вылетели из квалификации Лиги чемпионов и идут на десятом месте в таблице Премьер-лиги.

"Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация, я все прекрасно понимаю. Я не показываю игру, которую могу демонстрировать и которую хотят видеть. Думаете, мы не переживаем? Прихожу домой, а жена и ребенок меня не узнают. Люблю наш клуб и всегда буду биться за партнеров и болельщиков. Могу вам сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя, но бывают такие отрезки", - написал Александр в Instagram.