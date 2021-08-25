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25.08.2021 21:11
Рубрика: Спорт

В Премьер-лиге состоятся два суперматча

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
В четверг и в пятницу в российской Премьер-лиге состоятся матчи шестого тура. Главными событиями станут игры фаворитов соревнований - "Зенита" с ЦСКА и столичных "Динамо" с "Локомотивом".
После двух ничьих подряд "Зенит" сыграет на своем поле с ЦСКА, который отстает от питерцев лишь на два очка. Фото: Михаил Синицын После двух ничьих подряд "Зенит" сыграет на своем поле с ЦСКА, который отстает от питерцев лишь на два очка. Фото: Михаил Синицын
После двух ничьих подряд "Зенит" сыграет на своем поле с ЦСКА, который отстает от питерцев лишь на два очка. Фото: Михаил Синицын

Безусловно, особняком стоит встреча в Санкт-Петербурге, где действующий чемпион страны примет одну из самых загадочных команд первенства. Армейцы на старте сезона крайне нестабильны: они могут показать яркий футбол, вести в счете, но затем уступить сопернику. Каков потенциал "красно-синих" и за что они будут бороться при Алексее Березуцком, сказать сложно.

Фото: РИА Новости
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Матч с "Зенитом" в этом смысле представляется неким экзаменом для ЦСКА. Поражение может здорово ударить по амбициям москвичей, особенно перед предстоящей двухнедельной паузой из-за игр национальных сборных. К слову, питерский клуб - самый неудобный соперник для армейцев за последние несколько лет. В предыдущих пяти противостояниях четырежды побеждали зенитовцы, еще один поединок завершился вничью.

Что касается питерцев, то они в последних двух турах набрали лишь два очка. Причем в обоих случаях - с "Локомотивом" (1:1) и "Уфой" (1:1) - команда Сергея Семака вела в счете, но во многом из-за собственных ошибок упускала преимущество.

Из-за осечек питерской команды в единоличные лидеры вышло "Динамо". "Бело-голубые" выдали лучший старт сезона за 18 лет и заслуженно опережают всех своих конкурентов. Болельщики столичного клуба уже сейчас задаются вопросом - а реально ли завоевать первое чемпионство с 1976 года? Узнаем в конце сезона.

Тем временем

В четверг вечером в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Россию в турнире представит питерский "Зенит". Перед началом мероприятия все 32 клуба-участника будут распределены по четырем корзинам: в первую попадут победители Лиги чемпионов ("Челси") и Лиги Европы ("Вильярреал"), а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА ("Манчестер Сити", "Бавария", "Атлетико", "Лилль", "Интер" и "Спортинг"). При жребии "Зенит" окажется в третьей корзине вместе с немецким "Лейпцигом", португальским "Порту", "Аяксом" из Нидерландов и итальянской "Аталантой". Соответственно, с этими коллективами питерцы в группе точно не встретятся. Добавим, что жеребьевка начнется в 19.00 по Москве и будет показана в прямом эфире телеканалом "Матч ТВ".

Где будем смотреть

26 августа, четверг, "Матч ТВ"

20.45. "Зенит" - ЦСКА. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.25. "Уфа" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

18.25. "Спартак" - "Сочи". Прямая трансляция.

20.25. "Ахмат" - "Арсенал". Прямая трансляция.

27 августа, пятница, "Матч ТВ"

19.00. "Динамо" - "Локомотив". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.25. "Урал" - "Ростов". Прямая трансляция.

18.25. "Химки" - "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

20.25. "Краснодар" - "Рубин". Прямая трансляция.

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