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08.09.2021 11:43
Рубрика: Спорт

Сборная России возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола

Текст: Максим Домчев

Победившая на чемпионате мира по пляжному футболу мужская сборная России поднялась на первое место в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Игроки сборной России по пляжному футболу - о победе на домашнем ЧМ

Обновленный рейтинг сильнейших сборных был опубликован на сайте Всемирной организации пляжного футбола в среду.

Чемпионат мира прошел в Москве с 19 по 29 августа. В финале команда Михаила Лихачева нанесла поражение сборной Японии со счетом 5:2.

В новом рейтинге в активе сборной России, ранее располагавшейся на третьей позиции, 4249 баллов. Второе место занимает команда Португалии - 3279. Третьими идут бразильцы - 3255.

В рейтинге женских сборных лидирует команда Испании - 1151 балл, второе место занимает Бразилия - 889, россиянки находятся на третьей строчке - 845.

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