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16.09.2021 23:43
Рубрика: Спорт

Москва впервые принимает ЧМ среди скалолазов

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8564)
В Москве стартовал чемпионат мира по скалолазанию, в котором примут участие сильнейшие спортсмены - 302 скалолаза из 41 страны. Они будут бороться за медали в трех дисциплинах у мужчин и женщин: скорости, трудности и боулдеринге (лазании по большим камням).

В нашу команду отобрались 27 человек, среди которых победители и призеры ЧМ различных лет.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде

Напомним, что скалолазание дебютировало в олимпийской программе на играх в Токио. К сожалению, россияне остались без наград, но это точно придаст дополнительную мотивацию на домашнем турнире.

В плане организации тоже все должно пройти на уровне. Россия впервые принимает состязания скалолазов столь высокого уровня, но уже хорошо зарекомендовала себя после этапов Кубка мира, юниорских первенств, чемпионатов Европы.

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