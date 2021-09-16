Москва впервые принимает ЧМ среди скалолазов

В Москве стартовал чемпионат мира по скалолазанию, в котором примут участие сильнейшие спортсмены - 302 скалолаза из 41 страны. Они будут бороться за медали в трех дисциплинах у мужчин и женщин: скорости, трудности и боулдеринге (лазании по большим камням).

В нашу команду отобрались 27 человек, среди которых победители и призеры ЧМ различных лет.

Напомним, что скалолазание дебютировало в олимпийской программе на играх в Токио. К сожалению, россияне остались без наград, но это точно придаст дополнительную мотивацию на домашнем турнире.

В плане организации тоже все должно пройти на уровне. Россия впервые принимает состязания скалолазов столь высокого уровня, но уже хорошо зарекомендовала себя после этапов Кубка мира, юниорских первенств, чемпионатов Европы.