ЦСКА с трудом обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга

В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

Екатеринбургский "Автомобилист" принимал ЦСКА. Матч напоминал триллер и завершился победой армейцев - 3:2 в овертайме.

В первом периоде канадский нападающий "Автомобилиста" Райан Спунер отметился первой шайбой в матче. Во втором периоде француз Стефан Да Коста воспользовался численным преимуществом "Автомобилиста" и увеличил разницу в счете.

Однако почти сразу Сергей Плотников одну шайбу отыграл, а в середине третьего периода игрок ЦСКА Константин Окулов перевел игру в овертайм. Там уже Михаил Григоренко воспользовался большинством своей команды и принес победу гостям.

Вот как прокомментировал итоги поединка наставник армейцев Сергей Федоров:

- Хороший, напряженный матч. Не могу не отметить соперника. Очень хорошая команда "Автомобилист", которая любит играть с шайбой и может это делать. Знаю, как работает Билл Питерс. К сожалению, у нас не получилось того начала, о котором мы разговаривали с ребятами. Я доволен, что нам хватило времени сравнять счет. Спецбригады у обеих команд работали на полную. Рад, что мы победили. Наши пацаны проявили взрослый характер. Поздравляю их с этим. Думаю, мы получили огромный опыт, особенно наши молодые игроки. Хотя, может быть, они не участвовали во всем третьем периоде, но такие игры нас сплачивают.

Нельзя также не сказать, что "Салават Юлаев" - главное открытие стартовавшего чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Семь матчей подряд команда Томи Ламса побеждает соперников и не собирается останавливаться на достигнутом.

Правда, накануне уфимцам пришлось попотеть в поединке против минского "Динамо". Любопытно, что, по статистике, "Салават Юлаев" неизменно обыгрывал минчан с декабря 2016 года. Последние две встречи в Уфе и вовсе оказались разгромными для команды Крэйга Вудкрофта, которая суммарно пропустила 17 шайб. Однако не стоит забывать, что нынешний состав "зубров", укомплектованный достаточно сильными игроками, вполне мог дать достойный отпор уфимцам.

"Зубры" сделали ставку на активное начало, и это сработало: "Динамо" не только удалось сдержать атакующий пыл соперника в первом периоде, но и создавать хорошие моменты. Юлаевцы обостряли игру в большинстве, но счет на табло оставался - 0:0.

Во втором периоде у "Салавата" выстрелил его "джокер" - финский форвард Маркус Гранлунд, который смог забросить шайбу. Интрига в матче сохранялась до последнего - уж слишком неуступчивым получился третий период. Но на последних минутах динамовцев подвело нарушение численного состава, которое не позволило команде Вудкрофта отыграться.

Вот как прокомментировал на пресс-конференции очередной успех своей команды наставник "Салавата Юлаева" Томи Ламса:

- Прекрасно понимали, что сегодня нам предстоит сложный матч, настоящая битва. В принципе соперник сыграл так, как мы от него ожидали. У них хорошие первые два звена, очень скоростная команда. Сегодня наше меньшинство столкнулось с хорошим большинством соперника, но мы отработали хорошо, плюс Метсола сделал очень много отличных спасений. Сами создавали немало моментов, несколько раз были близки к тому, чтобы забить, но немного не повезло. К тому же хорошо сыграл голкипер минчан. Тем не менее очень доволен, что в семи матчах мы одержали семь побед.

В матче с минским "Динамо" у вашей команды не очень хорошо получилось сыграть в большинстве. На ваш взгляд, все ли в порядке с тем, как действуют игроки при численном перевесе? Не стоит ли заменить состав бригад для большинства?

Томи Ламса: В первом большинстве мы имели хорошие моменты, чтобы отличиться. Во втором периоде, думаю, немного сказалось качество льда, мы стали совершать ненужные действия. Я согласен, что над этим компонентом нужно поработать.

За счет чего юлаевцы легче справлялись с предыдущими соперниками?

Томи Ламса: Чтобы набирать очки в КХЛ, ты всегда должен быть на хорошем уровне. Думаю, сегодня нашей команде немного не хватало свежести. Что касается ключевого момента, то отмечу фактор Метсолы, который здорово сыграл.

Тяжелая победа над "Динамо" поможет команде собраться перед сложным выездом?

Томи Ламса: Такие матчи важны для команды, потому что в течение сезона могут быть разные соперники и разные ситуации. Если что-то не получается, нужно суметь подстроиться и выиграть.

Кстати

Ежегодный драфт Национальной хоккейной лиги в 2022 году состоится с 7 по 8 июля на арене Bell Centre в канадском Монреале.

Об этом журналистам сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн:

- Драфт НХЛ снова пройдет в Монреале - месте проведения первого драфта лиги в 1963 году. Это прекрасное место, чтобы объединить всю семью НХЛ и сосредоточиться на будущем нашей игры, поскольку клубы называют имена лучших перспективных игроков со всего мира.

Интересно, что два предыдущих драфта лига проводила дистанционно из-за пандемии коронавируса.