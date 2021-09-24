Четырехкратный олимпийский чемпион и президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поддержал создание Студенческой лиги плавания, которая получила официальный статус 20 сентября.

План реализации задач Студенческой лиги плавания по популяризации плавания среди молодежи обсудили на пресс-конференции, на которой также присутствовали вице-президент Российского студенческого союза Сергей Пономарев, исполнительный директор Студенческой лиги плавания Эдуард Нечаев и четырехкратный призер Олимпийских игр, победитель Универсиады Виктор Мазанов.

- Зачем плавание студентам? Плавание является одним из самых гармоничных видов спорта, который позволяет не только сохранить здоровье и восстановиться после тяжелой работы. Вода способствует повышению работоспособности, - приводит слова Сальникова пресс-служба ВФП. - Вторая часть - это конкуренция, на соревнованиях человек может понять, на каком уровне по отношению к другим участникам он находится. Задача, которую ставит государство, чтобы спорт вошел в нашу жизнь, предполагает, что вся молодежь будет в это вовлечена. Организация таких соревнований при помощи Студенческой лиги плавания будет способствовать росту популярности плавания и количества занимающихся.

Глава ВФП считает, что впереди много работы, но она будет интересной. Необходимо составить календарь мероприятий и в будущем интегрировать их в ЕКП, нужно оценить имеющуюся инфраструктуру и расширять ее, чтобы со временем вывести плавание в вузах на более высокий уровень.

О своем опыте вспомнил Виктор Мазанов. Он участвовал в соревнованиях за городское общество "Буревестник", попал в студенческую команду, которая защищала честь страны на Универсиадах. На летней Универсиаде 1965 года Мазанов выиграл золото на дистанции 200 метров на спине. А на Олимпиадах 1968 и 1972 годов были уже медали за сборную СССР.

- Создав этот проект "Студенческой лиги плавания", мы пытаемся охватить большой пласт студентов-пловцов, чтобы помочь им продолжать свою спортивную деятельность, преодолевать трудности сочетания учебы и плавания и дать им возможность попасть в студенческие сборные команды, - отметил Мазанов. - На современном этапе важно создать центр возможностей для продления спортивной деятельности молодежи, этим и будет заниматься Лига. Тем более пример других Студенческих лиг демонстрирует позитивные перспективы.