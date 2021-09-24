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24.09.2021 12:28
Рубрика: Спорт

Владимир Сальников поддержал создание Студенческой лиги плавания

Текст: Анна Козина

Четырехкратный олимпийский чемпион и президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поддержал создание Студенческой лиги плавания, которая получила официальный статус 20 сентября.

Фото: instagram@sergach98
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План реализации задач Студенческой лиги плавания по популяризации плавания среди молодежи обсудили на пресс-конференции, на которой также присутствовали вице-президент Российского студенческого союза Сергей Пономарев, исполнительный директор Студенческой лиги плавания Эдуард Нечаев и четырехкратный призер Олимпийских игр, победитель Универсиады Виктор Мазанов.

- Зачем плавание студентам? Плавание является одним из самых гармоничных видов спорта, который позволяет не только сохранить здоровье и восстановиться после тяжелой работы. Вода способствует повышению работоспособности, - приводит слова Сальникова пресс-служба ВФП. - Вторая часть - это конкуренция, на соревнованиях человек может понять, на каком уровне по отношению к другим участникам он находится. Задача, которую ставит государство, чтобы спорт вошел в нашу жизнь, предполагает, что вся молодежь будет в это вовлечена. Организация таких соревнований при помощи Студенческой лиги плавания будет способствовать росту популярности плавания и количества занимающихся.

Глава ВФП считает, что впереди много работы, но она будет интересной. Необходимо составить календарь мероприятий и в будущем интегрировать их в ЕКП, нужно оценить имеющуюся инфраструктуру и расширять ее, чтобы со временем вывести плавание в вузах на более высокий уровень.

О своем опыте вспомнил Виктор Мазанов. Он участвовал в соревнованиях за городское общество "Буревестник", попал в студенческую команду, которая защищала честь страны на Универсиадах. На летней Универсиаде 1965 года Мазанов выиграл золото на дистанции 200 метров на спине. А на Олимпиадах 1968 и 1972 годов были уже медали за сборную СССР.

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- Создав этот проект "Студенческой лиги плавания", мы пытаемся охватить большой пласт студентов-пловцов, чтобы помочь им продолжать свою спортивную деятельность, преодолевать трудности сочетания учебы и плавания и дать им возможность попасть в студенческие сборные команды, - отметил Мазанов. - На современном этапе важно создать центр возможностей для продления спортивной деятельности молодежи, этим и будет заниматься Лига. Тем более пример других Студенческих лиг демонстрирует позитивные перспективы.

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