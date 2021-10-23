Мальчики из Ингушетии побили мировые рекорды по планке и отжиманиям

В Магасе 11-летний воспитанник спортклуба "Чингиз" Абдул-Рахим Гетагазов установил мировой рекорд, простояв в планке 11 часов 11 минут и 11 секунд.

Другой юный спортсмен клуба - девятилетний Ибрагим Льянов - отжался от пола 11 111 раз в один подход, установив абсолютный мировой рекорд среди всех возрастов. Ребенок выполнял упражнение в течение восьми часов.

"Ибрагим побил рекорд 41-летней давности, который был установлен японцем Минору Йошида. Он отжался 10 507 раз за один подход в 1980 году", - сообщается в Instagram клуба "Чингиз".

Перед соревнованиями дети прошли медобследование. Факт установления первенства фиксировал главред и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.

Юных атлетов уже поздравил исполняющий обязанности первого вице-премьера Ингушетии Магомед Евлоев.