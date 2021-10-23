Мальчики из Ингушетии побили мировые рекорды по планке и отжиманиям

Новости

"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ 16:38
Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке 16:28
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля 16:18
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис 16:08
В Москве резко ухудшится погода 16:02
Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов 15:56
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства 15:24
Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 16:22
Рубрика: Спорт

Мальчики из Ингушетии побили мировые рекорды по планке и отжиманиям

Текст: Наталья Коротченко

В Магасе 11-летний воспитанник спортклуба "Чингиз" Абдул-Рахим Гетагазов установил мировой рекорд, простояв в планке 11 часов 11 минут и 11 секунд.

Фото: Сергей Коновалов/vk.com
В родном городе фигуристки Туктамышевой установили памятник конькам

Другой юный спортсмен клуба - девятилетний Ибрагим Льянов - отжался от пола 11 111 раз в один подход, установив абсолютный мировой рекорд среди всех возрастов. Ребенок выполнял упражнение в течение восьми часов.

"Ибрагим побил рекорд 41-летней давности, который был установлен японцем Минору Йошида. Он отжался 10 507 раз за один подход в 1980 году", - сообщается в Instagram клуба "Чингиз".

Перед соревнованиями дети прошли медобследование. Факт установления первенства фиксировал главред и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.

Юных атлетов уже поздравил исполняющий обязанности первого вице-премьера Ингушетии Магомед Евлоев.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас СКФО Ингушетия