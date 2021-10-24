Российская теннисистка Александрова проиграла в Москве эстонке Контавейт

Уже семь лет подряд до финала женского турнира в Москве доходит как минимум одна россиянка.

Анастасия Павлюченкова выиграла титул в 2014 году, а в 2015-м и 2019-м остановилась в шаге от победы. В коллекции Светланы Кузнецовой два титула, причем завоеванных подряд - в 2015-2016 годах. Дарья Касаткина в 2017-м была финалисткой, а в 2018-м - чемпионкой. В текущем розыгрыше "ВТБ Кубок Кремля" должен был настать звездный час Екатерины Александровой, которая встречалась с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Но, к сожалению, Екатерина упустила свой шанс.

Александрова могла закончить матч в двух сетах. Она вела со счетом 6:4, 4:0 с двумя брейками во второй партии, но затем проиграла шесть геймов подряд. В решающем сете россиянка также не сумела подать на матч и в итоге уступила 15-й ракетке мира и девятой сеяной турнира Контавейт, которая тренируется под руководством Дмитрия Турсунова (6:4, 4:6, 5:7).

Конечно, за Александрову обидно. Однако трехсетовый финал получился упорным, непредсказуемым, а потому зрелищным, так как каждая из теннисисток боролась до конца. А ведь именно таких матчей не хватало по ходу самого турнира.

Собственно, из-за этого состав женского финала получился довольно неожиданным. В отличие, например, от мужского, в котором за титул уже после подписания номера "РГ" в печать боролись действительно сильнейшие - наш Аслан Карацев и хорват Марин Чилич.

У Екатерины Александровой так и осталась одна победа на турнирах WTA - в Шэньчжэне-2020

Московский турнир стоит в концовке сезона. Кто-то из теннисистов уже отобрался на Итоговый чемпионат года, кто-то - хватается за любую возможность набрать очки. Из-за этого в сетке часто происходят изменения, игроки снимаются накануне старта, ссылаясь на усталость, травмы или плотный график. В этом году добавилась еще сложная эпидемиологическая обстановка. Однако очень редко случалось, чтобы столько теннисисток отказывалось от продолжения борьбы прямо по ходу матчей.

Той же Александровой повезло дважды: в первом круге при счете 6:1, 1:0 снялась Онс Жабер из Туниса, в полуфинале при счете 4:1 также в пользу россиянки спасовала гречанка Мария Саккари, одолевшая накануне экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Во втором круге из-за травмы не смогла закончить матч Анна Калинская. С первого круга снялась Елена Остапенко из Латвии, которая потом, кстати, взяла парный титул вместе с чешкой Катержиной Синяковой. Звучит немного странно, не правда ли? Как, впрочем, и причина отказа Саккари - плохое самочувствие и головокружение. Вряд ли такие метаморфозы порадовали зрителей.