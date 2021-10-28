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28.10.2021 02:18
Рубрика: Спорт

Российский теннисист Рублев попробует защитить еще один титул

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8598)
Действующий победитель турнира в Санкт-Петербурге, шестая ракетка мира Андрей Рублев стартовал с победы над белорусом Ильей Ивашко - 6:4, 6:4.

В Питер Рублев приехал из Москвы, где также пытался защитить титул. Однако уступил в своем первом матче французу Адриану Маннарино.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Можно сказать, что спустя неделю за друга отомстил Карен Хачанов. На старте St. Petersburg Open Карен в двух сетах обыграл как раз Маннарино (6:3, 6:3). Следующим соперником россиянина будет хорват Марин Чилич.

Напомним, что Рублев и Хачанов выступают и в паре. Накануне они пробились в четвертьфинал, разгромив соотечественников Евгения Тюрнева и Даниила Голубева, получивших от организаторов специальное приглашение - wild card. Встреча продлилась 47 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Рублева и Хачанова.

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