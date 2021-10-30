"Локо" и "Тулица" идут без поражений в женской Суперлиге по волейболу

В чемпионате российской женской Суперлиги на отметке четвертого тура без поражений идут только две команды - действующий обладатель золота "Локомотив" (Калининградская область) и "Тулица", с этого сезона проводящая домашние игры в новом дворце спорта.

А начался четвертый тур с классического противостояния двух динамовских коллективов - Москвы и Казани. Столичное "Динамо" на своей площадке в пяти сетах уступила татарстанскому "Динамо-Ак Барс" - 2:3 (25:15, 9:25, 25:18, 21:25, 7:15). Напомним, что с 2011 по 2015 года казаночки пять раз подряд выигрывали чемпионский титул, затем четыре года на вершине были москвички, а в 2020-м команда из столицы Татарстана снова взяла золото.

Матч в Москве по своему сценарию получился довольно нелогичным. Во второй партии хозяйки едва не установили антирекорд сезона, набрав всего девять очков. Да и тай-брейк они откровенно провалили. Диагональная нападающая Наталия Гончарова хоть и стала лучшим бомбардиром встреч (21 очко), но эффективность атаки слабовата - 34 процента реализации. На болгарского доигровщика Элицу Василеву пришлась вся тяжесть приема (48 действий), в атаке она принесла команде 18 очков. У казаночек лавры самых результативных разделили блокирующая Ангелина Лазаренко и доигровщик Татьяна Кадочкина - по 20 очков.

В составах обеих клубов множество игроков с опытом выступлений в сборной России, нынешних кандидатов в национальную дружину. Так что матч получился еще и определенным смотром возможностей тех, кому в следующем году будет доверено поднимать престиж главной команды страны.

- У соперников не было ровной игры. Одну партию ты проводишь хорошо, а следующей доминирует уже твой оппонент, - сказал сербский наставник москвичек Желько Булатович. - Мы испытывали большие проблемы в атаке из четвертой зоны. Если не считать Элицу Василеву, то с такими показателями в нападении просто не победить оппонента уровня казанского "Динамо". Это катастрофа!

В прошлом сезоне москвички финишировали вторыми, казаночки - третьими, этим клубам скоро предстоит выступление в Лиге чемпионов 2021/22. При этом отметим, что в Суперлиге столичная команда терпит поражение уже во втором важном матче. Ранее подопечные Булатовича уступили на берегах Балтики "Локомотиву" - 1:3.

Помимо "Локо", к четвертому туру подошли без поражений "Тулица" и краснодарское "Динамо". В очной встрече, где особенно упорными получились первые два сета, верх взяли девушки из Тулы - 3:0 (27:25, 30:28, 25:19). Ну а калининградский коллектив сегодня сразится у себя дома с "Уралочкой".

В чемпионате лидируют: "Тулица" (Тула) - 4 победы - 0 поражений (11 очков), "Локомотив" (Калининградская область) - 3-0 (9), "Динамо-Ак Барс" (Казань) - 3-1 (8), "Динамо" (Краснодар) - 3-1 (8).

Примечание: первичным критерием для распределения мест является число побед, а набранные очки - второй по значимости показатель.

Где будем смотреть

30 октября, суббота

"ТВ Старт"

20.00. "Локомотив" (Калининградская область) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область). Трансляция в записи.