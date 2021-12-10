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10.12.2021 01:02
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Марселю" и остался без еврокубков

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" уступил на выезде "Марселю" (0:1) и занял четвертое место в своей группе в Лиге Европы. Таким образом, "красно-зеленые" остались без еврокубковой весны.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В конце года "Локомотив" угодил в серьезный кризис. Перед выездом во Францию "железнодорожники" потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах, досрочно лишившись шансов на плей-офф Лиги Европы и еще больше отдалившись от лидирующей тройки в Премьер-лиге.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Болельщиков "Локомотива" вывели со стадиона во время матча с "Марселем"

В матче с "Марселем" российской команде для продолжения выступления в Европе нужна была только победа. В случае триумфа подопечные Маркуса Гиздоля опередили бы "провансальцев" на одно очко и вышли бы в плей-офф Лиги конференций. Но чуда не произошло: единственный мяч на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик. Отметим, что "Локомотив" четыре года подряд занимает последнее место в группе в еврокубках.

Ну а с первой строчки в плей-офф из квартета "Е" вышел "Галатасарай", сыгравший вничью в Риме с "Лацио" (0:0). Вторым финишировал итальянский клуб, третьим - "Марсель".

Чуть ранее в плей-офф Лиги Европы пробился московский "Спартак", занявший первое место в своей группе. В этом турнире к "красно-белым" присоединится питерский "Зенит", ставший третьим в своей группе в Лиге чемпионов.

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