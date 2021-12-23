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23.12.2021 22:40
Рубрика: Спорт

В Канаде стартует чемпионат мира для игроков не старше 20 лет

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
В воскресенье в Канаде стартует традиционный новогодний смотр хоккейных талантов - молодежный чемпионат мира. Участвовать в нем могут игроки не старше 20 лет. Сборная России свой первый матч проведет в ночь на понедельник против команды Швеции.
Матвей Мичков уже сверкнул в основной сборной. Теперь от него ждут подвигов в "молодежке". Фото: Федерация хоккея России Матвей Мичков уже сверкнул в основной сборной. Теперь от него ждут подвигов в "молодежке". Фото: Федерация хоккея России
Матвей Мичков уже сверкнул в основной сборной. Теперь от него ждут подвигов в "молодежке". Фото: Федерация хоккея России

Изначально МЧМ-2022 должен был принять шведский Гетеборг, но из-за пандемии турнир перенесли в Эдмонтон, где он проводился и в прошлом году. С точки зрения организации, ключевое отличие нынешнего чемпионата мира от предыдущего в том, что он пройдет со зрителями. Для молодежного соревнования, где эмоции порой кипят, это очень важно.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Бьет рекорды Овечкина и Кучерова: кто такой Матвей Мичков

Десять команд-участниц разбиты на две группы. В плей-офф выйдут по четыре лучших сборных. Наши попали в группу "В" и все свои матчи на этом этапе проведут в городке Ред-Дир неподалеку от Эдмонтона. Помимо шведов с нами в группе действующие чемпионы мира американцы, Швейцария и Словакия. В группе "А" выступят Канада, Финляндия, Чехия, Германия и Австрия. Российская сборная приехала в Канаду исправляться за безмедальное выступление в прошлом году. Напомним, наши тогда стали лишь четвертыми. Задача максимум - "золото", которое наша "молодежка" не видела с 2011 года. Правда, добиваться поставленных целей сборная будет уже с другим тренером. Игоря Ларионова сменил Сергей Зубов, причем между ними немного побыть наставником молодежной сборной успел Олег Браташ.

Зубов, в прошлом один из лучших российских защитников, выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сразу начал работу с противоречивых решений. В итоговом составе на МЧМ-2021 не оказалось ни одного игрока из североамериканских лиг (впервые за 15 лет), а еще Зубов не вызвал суперталантливого Ивана Мирошниченко, сославшись на неудовлетворительную физическую форму последнего.

Впрочем, в составе нашей команды и так нет недостатка в талантах. В первую очередь, это, конечно, Матвей Мичков, который в 17 лет станет самым молодым игроком нашей команды на турнире. Юниор питерского СКА переписал всевозможные рекорды отечественной Молодежной хоккейной лиги, стал главной звездой юношеского чемпионата мира-2021 и уже успел зажечь в основной сборной.

Кроме Мичкова внимания заслуживают многие. Это Федор Свечков, выбранный на драфте НХЛ-2021 под самым высоким номером среди россиян, капитан команды Марат Хуснутдинов, который проявляет себя в основе СКА. Вызваны также партнеры Мичкова по юношеской сборной Никита Чибриков и Данила Юров, стоит последить за Никитой Гуслистовым, который в 18 лет стал самым молодым капитаном в истории Континентальной хоккейной лиги.

Фото: Федерация хоккея России
Шестнадцатилетний Матвей Мичков стал героем на первом этапе Евротура

Многое будет зависеть от голкипера Ярослава Аскарова, которому уже не первый год выдают огромные авансы: ближайший чемпионат мира определенно станет для него моментом истины.

Возможностей проверить команду в деле у Зубова было прямо скажем немного. Минувшей ночью сборная провела единственный контрольный матч перед МЧМ-2022 против канадцев.

К слову, именно "кленовых листьев" эксперты единодушно ставят на первое место среди фаворитов турнира. Канадцы и в прошлом году были главными претендентами на "золото", но получили оплеуху в финале от сборной США. Так что по понятным причинам мотивация у канадцев будет запредельная.

Сборная России приехала в Канаду исправляться за безмедальное выступление в прошлом году 

Традиционно хозяева льда располагают россыпью талантов. Среди них есть такие ребята, как Коул Перфетти и Оуэн Пауэр, которые в составе канадской сборной выбили россиян на взрослом ЧМ-2021 и завоевали "золото". Но самый любопытный персонаж у канадцев - это, пожалуй, 16-летний Коннор Бедард, который станет самым молодым игроком на грядущем турнире. Его считают фаворитом драфта НХЛ-2023, но свое место в составе он заслужил матерой игрой в юниорских североамериканских лигах.

Борьбу за "золото" прочат также сборной США, хотя за последние девять лет в молодежном хоккее еще никому не удавалось защитить чемпионский титул. В списке фаворитов, разумеется, фигурируют и финны со шведами.

Календарь

Расписание сборной России на МЧМ-2022

В ночь с 26 на 27 декабря

00.30. Россия - Швеция

В ночь с 27 на 28 декабря

00.30. Россия - Швейцария

В ночь с 29 на 30 декабря

00.30 Россия - Словакия

1 января

05.30. Россия - США

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