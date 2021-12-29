Российский лыжник Большунов занял второе место в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

Чемпион мира Александр Большунов занял второе место в разделке классическим стилем на 15 км на первом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Александр Большунов на дистанции индивидуальной гонки классическим стилем на 15 км среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Победу в гонке одержал финн Ииво Нисканен с результатом 34 минуты 51,7 секунды. Большунов отстал на 19,3 секунды. Третье место занял норвежец Пол Гольберг (отставание - 25,2 секунды). Четвертым финишировал еще один норвежский лыжник Йоханнес Клебо (+34,3), который накануне выиграл спринт. В десятке лучших еще два россиянина: Иван Якимушкин (пятый, +34,6) и Денис Спицов (седьмой, +55,7).

Подиум Большунова позволил ему вернуться в топ-3 общего зачета Кубка мира. Обладатель Большого хрустального глобуса и победитель "Тур де Ски" прошлого сезона нынешний начал не так успешно из-за проблем со здоровьем. Так что Клебо смог уйти в отрыв: у него 581 очко, у француза Ришара Жуве - 343, у Большунова - 342.

- На данный момент нужно показывать хороший результат в каждой гонке. Был очень расстроен, в спринте, где реально очень большие бонификации, а я вылетел в четвертьфинале, - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ". - Но как показал разделка, уже чувствую себя неплохо. Мне нужно искать свою форму и самочувствие, сейчас не так гладко все идет, как обычно.

В женской разделке у России тоже есть медаль. "Бронзу" завоевала Наталья Непряева, уступившая 30,5 секунды победительнице финке Кертту Нисканен (27.04,0). Второй финиш у шведки Эббы Андерссон (отставание +18,2).