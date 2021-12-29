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Рубрика: Спорт

Названы самые подорожавшие игроки Премьер-лиги

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 298(8649)
Авторитетный портал Transfermarkt составил список футболистов из клубов российской Премьер-лиги (РПЛ), чья трансферная стоимость выросла сильнее всего в уходящем году.
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС Фото: Андрей Грязнов/ТАСС
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Первое место в этом рейтинге занял полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо. Эксперты оценили его в 16 миллионов евро, что на пять миллионов больше, чем было в начале года. В топ-5 списка попали сразу трое динамовцев. Поляк Себастьян Шиманьски прибавил в цене на пять миллионов (общая стоимость - 13 млн), Арсен Захарян и Даниил Фомин - на три миллиона (12 и 9 млн соответственно). Замыкает стартовую пятерку лучший бомбардир чемпионата страны на данный момент форвард "Уфы" Гамид Агаларов: его стоимость выросла с 2,2 миллиона до четырех.

Фото: РИА Новости
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Специалисты составили также список самым подешевевших футболистов РПЛ. Первым здесь оказался голкипер московского "Спартака" Александр Максименко: его цена снизилась с 13 до девяти миллионов евро. На втором месте оказался одноклубник Максименко швед Джордан Ларссон, которого год назад эксперты оценивали в 14 миллионов, а теперь в 11. В топ-5 также вошли: хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен (с десяти миллионов до семи), а также игроки столичного "Локомотива" Антон Миранчук (с девяти миллионов до 7,5) и форвард Зе Луиш (с 4,5 до двух).

Напомним, что зимнее трансферное окно в России откроется 26 января, а закроется 22 февраля. Первые матчи чемпионата страны после длительной паузы запланированы на 26 февраля, когда в РПЛ состоятся встречи 19-го тура. К слову, в одной из них "Спартак" примет в принципиальном дерби ЦСКА.

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