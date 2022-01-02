Роналдо заразился коронавирусом

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии и двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо заболел коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба "Крузейро", владельцем которого является Роналдо, экс-футболист переносит болезнь в легкой форме и чувствует себя хорошо. Однако на данный момент он находится на самоизоляции, из-за чего не сможет присутствовать на праздничных мероприятиях в Белу-Оризонти, приуроченных к 101-й годовщине образования клуба.

Бывший нападающий "Реала" и "Интера" Роналдо стал владельцем "Крузейро", в котором начинал карьеру, купив 90 процентов акций за 70 млн долларов. Бразилец также владеет испанским "Вальядолидом".