Российские хоккеисты вернулись в Москву с МЧМ

Молодежная сборная России вернулась в Москву с чемпионата мира-2022, отмененного по ходу группового этапа из-за случаев заболевания коронавирусом в разных командах.

В Канаде на карантине как раз остались Матвей Мичков и Данила Юров, которые сдали положительные тесты на коронавирус. С ними находится и врач российской сборной.

Напомним, что наши хоккеисты должны были прилететь еще 1 января, но команду сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. Как прокомментировали эту ситуацию в Федерации хоккея России, претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов также опроверг информацию о том, что курил на борту. И подтвердил, что инцидент был связан со строгими коронавирусными ограничениями.

- Стюардессы изначально были очень внимательны к ограничениям. В Канаде с масками все строго, - цитирует Зубова "Спорт-Экспресс". - Поэтому приняли решение вывести всех пассажиров в зал ожидания. Потом был разгружен наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которым пообщался руководитель нашей делегации. Чехи остались в Калгари, а мы получили разрешение на следующий рейс. Сотрудники все проверили, у нас никаких нарушений и проблем. Спасибо, что сориентировались и нашли места на следующий рейс. Там ничего не менялось, тоже жестко проверяли маски. Мы добрались до Торонто, а оттуда уже во Франкфурт. Ребята провели непростое время. МЧМ отменили, но было положено много сил. Радость возвращения домой повлияла на ребят, поэтому так получилось.