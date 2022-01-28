Parimatch Россия выплатила 630 млн на поддержку спорта за 2021 год

Букмекерская компания Parimatch Россия опубликовала данные по факту выплат целевых отчислений на развитие спорта за 2021 год.

По итогам IV квартала 2021 года Parimatch Россия выплатила целевые отчисления на поддержку спорта в размере 248,6 млн рублей в соответствии с нормами обновленного законодательства, вступившими в силу в сентябре 2021 года. Это в 1,5 раза превышает объем выплат по итогам III квартала того же года (151,9 млн рублей). Кроме этого, данная сумма более чем в 3 раза выше суммы выплат по итогам IV квартала 2020 года. Общий объем выплат по целевым отчислениям от компании Parimatch Россия за весь 2021 год достиг суммы в 631,1 млн рублей - это более чем в 5 раз превышает сумму по итогам 2020 года.

Целевые отчисления российских букмекерских компаний на развитие спорта за 2021 год выросли на 7,7 млрд рублей и достигли 10 млрд рублей, следует из данных Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

Parimatch остается одним из самых активных игроков на рынке спортивного маркетинга. В России компания является партнером ряда спортивных федераций и лиг, среди которых Ассоциация мини-футбола России, Всероссийская федерация волейбола, Российская Федерация баскетбола, Высшая и Молодежная хоккейные лиги. Parimatch также выступает в роли спонсора футбольных клубов "Нижний Новгород", "Ахмат" и "Химки" и баскетбольных команд "ПАРМА-ПАРИМАТЧ", "Локомотив-Кубань", и "Нижний Новгород". Также среди глобальных партнеров компании - одни из самых популярных футбольных клубов мира: действующий победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" и многолетний чемпион Италии туринский "Ювентус".

По словам председателя совета директоров Parimatch Россия Дмитрия Сергеева, компания вкладывает значительные средства в спонсорские контракты и соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами.

"Мы считаем поддержку развития спорта своей ключевой миссией и ориентированы на выплату целевых отчислений на развитие спорта. Общий объем отчислений от всех букмекеров достигнет 15-16 миллиардов рублей по итогам текущего года, а сумма выплат от Parimatch достигнет рекордного показателя в 1,5 миллиардов рублей уже в следующем году", - прокомментировал годовые данные Сергеев.

О Parimatch

Parimatch - один из крупнейших в Европе и СНГ беттинг-брендов, который за годы активного развития трансформировался в одного из европейских лидеров индустрии.

Команду амбассадоров компании сформировали ведущие российские бойцы Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе), Арман Царукян и сестры Шевченко. Parimatch - титульный спонсор популярных киберспортивных команд Team Spirit и HellRaisers - представляет любителям ставок на киберспорт широкий выбор событий.

Бренд также обладает внушительным спонсорским портфолио в традиционных видах спорта, сотрудничая с ведущими российскими федерациями (Ассоциация мини-футбола России, Всероссийская федерация волейбола и т.д.) и рядом футбольных клубов в России ("Нижний Новгород", "Ахмат", "Химки") и за рубежом ("Челси", "Ювентус", "Эвертон", "Лестер Сити", "Астон Вилла", "Саутгемптон", "Брайтон энд Хоув Альбион").

Parimatch - лауреат множества наград в рамках самых престижных спортивных и отраслевых премий, среди которых: "Лучший онлайн-букмекер" (BR Awards 2019), "Открытие года" (Bispo Awards 2019), "Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний", "Лучшая спонсорская интеграция в киберспорте" (MarSpo Awards 2020), "Спонсорская активация года" (Sport Business Awards 2021), "Социально ответственный букмекер" (BR Awards 2021) и "Бренд года в спорте" (MarSpo Awards 2021). Ответственная игра - один из ключевых приоритетов для бренда.