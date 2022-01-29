Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

В субботу Федерация хоккея России назвала капитана олимпийской сборной страны на Олимпиаде в Пекине. Им стал один из самых опытных игроков команды - нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев.

Также названы ассистенты капитана. Ими стали защитник ЦСКА Никита Нестеров, форвард столичных армейцев Сергей Андронов и игрок линии обороны магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев.

Российская команда на Олимпиаде в Пекине выступит в одной группе со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.