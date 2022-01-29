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Рубрика: Спорт

Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Названо имя капитана российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине. Им стал форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

В субботу Федерация хоккея России назвала капитана олимпийской сборной страны на Олимпиаде в Пекине. Им стал один из самых опытных игроков команды - нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
Онлайн-дневник Олимпиады. Игры в Пекине - глазами корреспондентов "РГ"

Также названы ассистенты капитана. Ими стали защитник ЦСКА Никита Нестеров, форвард столичных армейцев Сергей Андронов и игрок линии обороны магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев.

Российская команда на Олимпиаде в Пекине выступит в одной группе со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

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