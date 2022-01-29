Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
В субботу Федерация хоккея России назвала капитана олимпийской сборной страны на Олимпиаде в Пекине. Им стал один из самых опытных игроков команды - нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев.
Также названы ассистенты капитана. Ими стали защитник ЦСКА Никита Нестеров, форвард столичных армейцев Сергей Андронов и игрок линии обороны магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев.
Российская команда на Олимпиаде в Пекине выступит в одной группе со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.
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