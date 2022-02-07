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07.02.2022 21:44
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по мини-футболу подтвердила статус одной из ведущих команд мира

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали чемпионата Европы, подтвердив статус одной из ведущих команд мира. А ведь золото было так близко... В решающей встрече с действующими победителями первенства Европы и мира португальцами наши ребята вели 2:0, но в итоге упустили преимущество - 2:4.
Россия в седьмой раз завоевала серебро чемпионата Европы. Фото: Gettyimages Россия в седьмой раз завоевала серебро чемпионата Европы. Фото: Gettyimages
Россия в седьмой раз завоевала серебро чемпионата Европы. Фото: Gettyimages

Разумеется, после такого матча подопечные Сергея Скоровича были жутко разочарованы. Однако, если подводить итоги турнира, можно с уверенностью сказать, что Россия сыграла на нем выше всяких похвал. И показала характер.

Фото: Getty Images
Сборная России по мини-футболу стала серебряным призером чемпионата Европы

Уже по сложившейся в последнее время традиции нашим спортсменам приходилось бороться не только с соперниками, но и с неспортивными обстоятельствами. В этой связи достаточно вспомнить полуфинальную игру с Украиной, когда на протяжении практически всей встречи фанаты "жовто-блакитных" выкрикивали оскорбительные слова в адрес россиян, да и вообще вели себя по-хамски. Ничего удивительного, что после матча представители нашей федерации обратились в УЕФА с требованием разобраться в этой ситуации и наказать виновных. Однако есть предчувствие, что в Европе к нам не прислушаются и никаких санкций к украинцам не последует. А наши молодцы: футболисты не поддавались никаким провокациям и выиграли.

- Мы понимали, что у этого матча будет особый антураж, однако в нашей команде собраны стойкие люди - они просто делали свою работу и не обращали на это никакого внимания, - отметил главный тренер российской сборной Сергей Скорович.

К слову, украинские болельщики "проявили" себя не только в полуфинале, но и...в финале. После голов Португалии они размахивали флагами и шарфами. И им было как-то все равно, что буквально пару часов назад их любимая сборная крупно проиграла Испании в матче за третье место и осталась без медалей. Такие "мелочи" их не волнуют. Выходит, они приехали в Амстердам не болеть за своих, а оскорблять чужих.

Впрочем, как уже было отмечено, наша сборная не обращала внимания ни на какие провокации. Что касается непосредственно матча, то португальцы снова перевернули ход встречи. В полуфинале они также уступали 0:2, но сумели переломить ситуацию и победить испанцев (3:2). То же самое мы увидели и в финале.

- Думаю, ключевым стало то, что мы не реализовали ряд своих возможностей при счете 2:0. Нужно было забивать еще, а так пропустили со стандарта и ушли на перерыв с минимальным перевесом. В финале чемпионата Европы борются лучшие команды - самые достойные соперники. Кто-то один должен стать победителем, и, увы, ими оказались не мы. При этом нам не стыдно за ту работу, которые мы проделали. Горжусь ребятами. Они сражались до последнего, имели шансы переломить сложившуюся ситуацию. Гордимся тем, что мы россияне и так ярко проявили себя на чемпионате, - заявил Скорович.

В 4 из 5 последних розыгрышей первенства Европы наша команда завоевывала медали 

По словам автора одного из двух наших мячей в финале Андрея Афанасьева, наша команда обязана была побеждать португальцев. "По поводу психологии и физических кондиций могу сказать, что все было на уровне. Считаю, в первом тайме мы полностью контролировали игру. К сожалению, португальцы забили в конце стартовой 20-минутки, у них появился какой-то задор. Во второй половине произошел курьез со вторым голом. Мы оставили все силы. Да, португальцам где-то повезло, им, кстати, довольно часто везет в последнее время. Россия должна была забирать этот финал", - приводит слова Афанасьева официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Отметим, что российская сборная в шестой раз в истории стала серебряным призером первенства Европы (1996, 2005, 2012, 2014, 2016, 2022). Единственное золото наша команда завоевала в 1999 году. Еще три раза Россия брала бронзу (2001, 2007, 2018).

Кстати

В Камеруне завершился Кубок африканских наций. Победителем турнира стал Сенегал, одолевший в финале по пенальти Египет - 0:0, 4:2. Если откровенно, сенегальцы должны были выигрывать еще в основное время. Команда Алиу Сиссе создала больше моментов, а на седьмой минуте и вовсе обязана была забивать, но главная звезда "желто-зеленых" Садио Мане не реализовал пенальти. В серии одиннадцатиметровых каждый из вратарей потащил по одному удару, однако у египтян в штангу еще попал Мохаммед Абдель Монем. К слову, решающий пенальти забил Мане, признанный лучшим игроком соревнований. Таким образом, Сенегал впервые в истории завоевал Кубок Африки, а один из лучших футболистов мира форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах в который уже раз упустил шанс выиграть трофей в составе национальной сборной.

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