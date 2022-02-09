Саночница Иванова завоевала историческую бронзу
Если почитать комментарии болельщиков под новостью об успехе Татьяны Ивановой, то очень часто там встречается такая мысль: "Надо футболистам перед каждым матчем рассказывать эту историю". И правда, нашей саночнице можно с мотивационными речами выступать. Сложно поверить, что Иванова вышла победительницей из ситуации, которая могла поставить крест на олимпийской мечте очень многих спортсменов, окажись они в похожих обстоятельствах. Потому Татьяна и говорит, что ее бронза - с золотым отливом.
Что же произошло с Ивановой за пару месяцев до Олимпиады? Спортсменка получила травму ноги 21 ноября на первом же этапе Кубка мира. Причем проходил он не где-нибудь, а на олимпийском объекте. Татьяна допустила ошибку и зацепилась ногой за козырек трассы так, что ногу вывернуло. Итог плачевный: разрыв связок и трещина в таранной кости, которая формирует нижнюю часть голеностопного сустава и передает вес тела на всю стопу. Обошлось без операции. Но врачи говорили, что на восстановление уйдет 5-6 недель. Иванова дала себе максимум месяц, чтобы успеть завоевать олимпийскую лицензию. Уже в конце декабря она вышла на старт в Винтерберге и даже набрала там очки. Хотя не могла сама нести сани и на старт выходила в лангетке или ортезе и с костылями, чтобы не перегружать ногу. А настоящее возвращение в спорт и в игру случилось на любимой трассе в Сигулде 9 января. Иванова стала третьей в классической гонке и первой - в спринте.
Многих удивило, что Татьяна так быстро пришла в норму после столь серьезной травмы. Докторам, массажистам - большое спасибо. Но без силы воли, характера и веры в себя ничего бы не было. В Ванкувере-2010 Татьяна Иванова остановилась в шаге от медали. В Сочи-2014 заняла только седьмое место в личном турнире и добыла серебро в эстафете. Хотя за эту медаль пришлось бороться дважды - сначала на домашней трассе, потом - в Спортивном арбитражном суде. Но на Игры-2018 в Пхёнчхан Иванову все равно не пригласили. Она не опустила руки тогда, осталась до Пекина и не сдалась сейчас. Просто не позволяла себе расслабляться, шла к своей цели. Слезы были уже после финиша, когда, наконец, можно было выдохнуть.
Татьяна, вы же до последнего ходили на костылях и в лангете. Когда ее сняли?
Татьяна Иванова: Лангету сняла через пару дней после того, как прибыли в Китай. Соревнования были уже близко, и если до этого мне разрешали выходить на старт с костылем или с чьей-то помощью, то здесь сказали: "Давай сама".
Оглядываясь назад, можете поверить, что смогли взять медаль после такой травмы?
Татьяна Иванова: Эта медаль для меня очень много значит. До последнего не была уверена, что смогу ее выиграть. Вообще, когда травмировалась два месяца назад, понимала примерные сроки восстановления и смиряться с ситуацией не хотела. У меня и так перерыв между Олимпийскими играми получился 8 лет. Не хотелось доводить паузу до 12. Для меня это было бы слишком тяжело. И понимала, что нужно максимально быстро восстановиться и получить от врачей допуск. Хотя моя реабилитация продолжалась и продолжается в Пекине, я до сих пор нахожусь под наблюдением врачей.
Как удалось настроиться на старт, учитывая обстоятельства?
Татьяна Иванова: На соревнования настраивалась: нужно быть спокойной, проехать четыре попытки и чтобы ничего не выбивало из колеи. За немками не гналась. Уж очень сильно они оторвались. Но и на том, чтобы сохранить свою третью позицию, не зацикливалась. Хотела просто провести два хороших заключительных заезда. И я счастлива, что у меня все получилось.
Между тем еще две россиянки Екатерина Катникова и Виктория Демченко не смогли пробиться в топ-20 сильнейших саночниц, которые боролись за медали. Катникова упала во время первого заезда: перевернулась и не смогла добраться до финиша. У Демченко случилось падение во второй попытке, но она сумела ее закончить. В итоге Вика, дочка трехкратного серебряного призера Олимпийских игр 2006 и 2014 годов Альберта Демченко, заняла 28-е место по сумме трех спусков.
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