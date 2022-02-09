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09.02.2022 17:55

Саночница Иванова завоевала историческую бронзу

Текст: Анна Козина (Пекин)
Татьяна Иванова показала характер и волю к победе, завоевав для нашей команды историческую награду. Фото: Reuters
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Татьяна Иванова показала характер и волю к победе, завоевав для нашей команды историческую награду. Фото: Reuters Татьяна Иванова показала характер и волю к победе, завоевав для нашей команды историческую награду. Фото: Reuters
Татьяна Иванова до сих пор с трудом наступает на ногу после травмы, но на пьедестал почета поднялась уверенно. По сумме четырех попыток россиянка уступила только немецкой саночнице Анне Беррайтер и ее титулованной соотечественнице Натали Гайзенбергер, которая выиграла третью Олимпиаду подряд. Между тем бронза Ивановой - историческая для женской сборной по санному спорту. Последний раз медали завоевывали представительницы СССР. На Играх-1980, то есть 42 года назад, Вера Зозуля одержала победу, а Ингрида Амантова пришла к финишу третьей.

Если почитать комментарии болельщиков под новостью об успехе Татьяны Ивановой, то очень часто там встречается такая мысль: "Надо футболистам перед каждым матчем рассказывать эту историю". И правда, нашей саночнице можно с мотивационными речами выступать. Сложно поверить, что Иванова вышла победительницей из ситуации, которая могла поставить крест на олимпийской мечте очень многих спортсменов, окажись они в похожих обстоятельствах. Потому Татьяна и говорит, что ее бронза - с золотым отливом.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
О первых победах российских олимпийцев в Пекине

Что же произошло с Ивановой за пару месяцев до Олимпиады? Спортсменка получила травму ноги 21 ноября на первом же этапе Кубка мира. Причем проходил он не где-нибудь, а на олимпийском объекте. Татьяна допустила ошибку и зацепилась ногой за козырек трассы так, что ногу вывернуло. Итог плачевный: разрыв связок и трещина в таранной кости, которая формирует нижнюю часть голеностопного сустава и передает вес тела на всю стопу. Обошлось без операции. Но врачи говорили, что на восстановление уйдет 5-6 недель. Иванова дала себе максимум месяц, чтобы успеть завоевать олимпийскую лицензию. Уже в конце декабря она вышла на старт в Винтерберге и даже набрала там очки. Хотя не могла сама нести сани и на старт выходила в лангетке или ортезе и с костылями, чтобы не перегружать ногу. А настоящее возвращение в спорт и в игру случилось на любимой трассе в Сигулде 9 января. Иванова стала третьей в классической гонке и первой - в спринте.

Олимпийская медаль Татьяны Ивановой - первая в новейшей российской истории. До этого наши саночницы завоевывали награды Игр в далеком 1980 году

Многих удивило, что Татьяна так быстро пришла в норму после столь серьезной травмы. Докторам, массажистам - большое спасибо. Но без силы воли, характера и веры в себя ничего бы не было. В Ванкувере-2010 Татьяна Иванова остановилась в шаге от медали. В Сочи-2014 заняла только седьмое место в личном турнире и добыла серебро в эстафете. Хотя за эту медаль пришлось бороться дважды - сначала на домашней трассе, потом - в Спортивном арбитражном суде. Но на Игры-2018 в Пхёнчхан Иванову все равно не пригласили. Она не опустила руки тогда, осталась до Пекина и не сдалась сейчас. Просто не позволяла себе расслабляться, шла к своей цели. Слезы были уже после финиша, когда, наконец, можно было выдохнуть.

Татьяна, вы же до последнего ходили на костылях и в лангете. Когда ее сняли?

Татьяна Иванова: Лангету сняла через пару дней после того, как прибыли в Китай. Соревнования были уже близко, и если до этого мне разрешали выходить на старт с костылем или с чьей-то помощью, то здесь сказали: "Давай сама".

Оглядываясь назад, можете поверить, что смогли взять медаль после такой травмы?

Татьяна Иванова: Эта медаль для меня очень много значит. До последнего не была уверена, что смогу ее выиграть. Вообще, когда травмировалась два месяца назад, понимала примерные сроки восстановления и смиряться с ситуацией не хотела. У меня и так перерыв между Олимпийскими играми получился 8 лет. Не хотелось доводить паузу до 12. Для меня это было бы слишком тяжело. И понимала, что нужно максимально быстро восстановиться и получить от врачей допуск. Хотя моя реабилитация продолжалась и продолжается в Пекине, я до сих пор нахожусь под наблюдением врачей.

Как удалось настроиться на старт, учитывая обстоятельства?

Татьяна Иванова: На соревнования настраивалась: нужно быть спокойной, проехать четыре попытки и чтобы ничего не выбивало из колеи. За немками не гналась. Уж очень сильно они оторвались. Но и на том, чтобы сохранить свою третью позицию, не зацикливалась. Хотела просто провести два хороших заключительных заезда. И я счастлива, что у меня все получилось.

Между тем еще две россиянки Екатерина Катникова и Виктория Демченко не смогли пробиться в топ-20 сильнейших саночниц, которые боролись за медали. Катникова упала во время первого заезда: перевернулась и не смогла добраться до финиша. У Демченко случилось падение во второй попытке, но она сумела ее закончить. В итоге Вика, дочка трехкратного серебряного призера Олимпийских игр 2006 и 2014 годов Альберта Демченко, заняла 28-е место по сумме трех спусков.

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