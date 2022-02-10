Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине

Ирен Схаутен из Нидерландов завоевала вторую золотую медаль в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпиаде в Пекине.

В четверг женщины выступали на дистанции 5 000 метров. На этой дистанции стартовала россиянка Наталья Воронина, но она не сумела побороться за медаль.

Судьба первого места решилась в последнем забеге. Ирен Схаутен из Нидерландов с первого же круга начала показывать лучшее время, постепенно увеличивая свое преимущество. В итога она выиграла с олимпийским рекордом - 6 минут 43,51 секунды. Ранее она уже завоевала золотую медаль на дистанции 3 000 метров.

Второй результат у Изабелль Вейдеман из Канады, проигравшей 4,67 секунды. Бронза у чешки Мартины Сабликовой.

Россиянка Наталья Воронина стала шестой, уступив победительнице 13,48 секунды.

"Разочарование. На данный момент это все, что я могла показать. Как бы ни хотела пробежать сегодня быстрее, выше головы не прыгнешь. На данный момент готова на такой результат. Чтобы занять здесь призовое место, нужно было пробежать минимум как в прошлом году в Херенвене. Осенью после операции я сразу поняла, что будет тяжело. А если бы не сделала операцию, могло быть еще хуже… Остается командная гонка. Это мой единственный шанс", - приводит слова Ворониной служба информации Олимпийского комитета России.