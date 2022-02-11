Стал известен состав сборной России на женскую лыжную эстафету на ОИ-2022
Определен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету в Пекине, которая состоится в субботу.
Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, в гонке примут участие Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова
"Гонку побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Последовательность по этапам именно такая", - приводит слова Вяльбе РИА Новости.
На Олимпиаде в Пекине женская сборная России пока завоевала одну медаль - серебро Натальи Непряевой в скиатлоне. Всего же лыжники принесли в копилку команды уже пять медалей.
Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире
Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов
ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой
Олимпийский комитет России дал детальные пояснения по ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. В настоящее время она имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях. ОКР предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды