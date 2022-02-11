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11.02.2022 12:23

Стал известен состав сборной России на женскую лыжную эстафету на ОИ-2022

Текст: Максим Домчев
Юлия Ступак. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Юлия Ступак. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Юлия Ступак. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Определен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету в Пекине, которая состоится в субботу.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"Гонку побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Последовательность по этапам именно такая", - приводит слова Вяльбе РИА Новости.

На Олимпиаде в Пекине женская сборная России пока завоевала одну медаль - серебро Натальи Непряевой в скиатлоне. Всего же лыжники принесли в копилку команды уже пять медалей.

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