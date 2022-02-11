Стал известен состав сборной России на женскую лыжную эстафету на ОИ-2022

Определен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету в Пекине, которая состоится в субботу.

Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, в гонке примут участие Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова

"Гонку побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Последовательность по этапам именно такая", - приводит слова Вяльбе РИА Новости.

На Олимпиаде в Пекине женская сборная России пока завоевала одну медаль - серебро Натальи Непряевой в скиатлоне. Всего же лыжники принесли в копилку команды уже пять медалей.